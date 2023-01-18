Певица Лолита

Певица поделилась редкими кадрами.
Супруги разошлись со скандалом.
Вот как на самом деле выглядит звезда эстрады без фильтров.
Певица влюблена до беспамятства.
Не каждая звезда на такое решится.
Узнать певицу сложно.
Артистка буквально шокировала публику.
Артистка не стесняется мешков под глазами.
Певица прикупила сразу несколько площадей.
Брак знаменитостей до сих пор окутан тайнами и скандалами.
Исполнители в один голос упрекали Шатунова в непрофессионализме.
Профессиональные музыканты не жаловали примитивизм завирусившегося бойз-бенда.
Артистка как всегда предельно откровенна в словах и поступках.
Молодой партнер матерой знаменитости помог ей выйти к зрителям.
Эстрадная артистка передумала забирать трофей с фестиваля «Таврида» в Москву.
Третий день арт-фестиваля оказался жарче, чем планировалось.
Артистка не стала кичиться статусом и возможностями.
Певица никогда не спешит впереди паровоза, предлагая слушателям свои новинки.
Артистка завлекает покупателей в магазин одежды.
Популярная певица, как всегда, предельно откровенна со своими поклонниками.