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Джастин Трюдо

Общество
Мэр Оттавы объявил в городе режим ЧП из-за протестов против ковидных ограничений
Антиковидные протесты дальнобойщиков в Оттаве несут серьезную опасность и угрозу безопасности жителей, в связи с чем в городе вводится режим чрезвычайного положения. Об этом заявил мэр канадской столицы Оттавы Джим Уотсон, передает РИА Новости.
08 фев 2022 12:48
Политика
Премьер-министр Канады покинул резиденцию из-за COVID-протестов
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо покинул свою резиденцию в Оттаве на фоне протестов, направленных против коронавирусных ограничений. Об этом сообщает «Лента» со ссылкой на телеканал CBS и канцелярию премьера.
31 янв 2022 18:49
Политика
Канада предоставит Украине $268 миллионов военной помощи
Канадское правительство одобрило пакет военной помощи Украине в размере 340 миллионов канадских долларов (268 миллионов долларов США). Об этом в Twitter сообщил министр обороны Канады Алексей Резников, передает «Лента.ру».
27 янв 2022 14:36
Общество
Коронавирус выявлен у жены премьер-министра Канады
У супруги премьер-министра Канады Джастина Трюдо - Софии Трюдо - выявили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на сведения официального представителя главы правительства Камерона Ахмада.
13 мар 2020 09:15
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