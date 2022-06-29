Телеведущий Пирс Морган оценил физподготовку лидеров G7.
Антиковидные протесты дальнобойщиков в Оттаве несут серьезную опасность и угрозу безопасности жителей, в связи с чем в городе вводится режим чрезвычайного положения. Об этом заявил мэр канадской столицы Оттавы Джим Уотсон, передает РИА Новости.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо покинул свою резиденцию в Оттаве на фоне протестов, направленных против коронавирусных ограничений. Об этом сообщает «Лента» со ссылкой на телеканал CBS и канцелярию премьера.
Канадское правительство одобрило пакет военной помощи Украине в размере 340 миллионов канадских долларов (268 миллионов долларов США). Об этом в Twitter сообщил министр обороны Канады Алексей Резников, передает «Лента.ру».
Зрители предвыборного митинга премьер-министра Канады Джастина Трюдо закидали политика мелкими камнями. Нападение попало на видео, а кадры показал канадский телеканал CTV.
Хайко Маас, возглавляющий германский МИД, выступил против возможного присоединения Российской Федерации к клубу «большой семерки».
Американский телеканал CNN раскрыл некоторые нелицеприятные подробности из жизни действующего президента США Дональда Трампа, характеризующие его не с лучшей стороны.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал инициативу президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа пригласить на саммит «Большой семерки» Российскую Федерацию.
Актер вместе со своей женой застрял в американском штате Нью-Мексико.
У супруги премьер-министра Канады Джастина Трюдо - Софии Трюдо - выявили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на сведения официального представителя главы правительства Камерона Ахмада.