Все новости / Екатерина Андреева

Екатерина Андреева

Общество
Телеведущая Екатерина Андреева показала видео без макияжа
Известная российская телеведущая Екатерина Андреева похвасталась своей натуральной красотой и показала процедуры, которые помогают ей поддерживать внешность на высоком уровне. Подписчики оценили откровенность знаменитости и назвали Андрееву «золотой девушкой». Видео опубликовано в Instagram телеведущей.  
14 фев 2022 09:59
Эксклюзив
Последние новости
Пользуетесь и не знаете: вот для чего предназначены разные стороны терки Общество
Старая яблоня даст урожай не хуже молодой: вот что нужно сделать с деревом Общество
Приготовить наваристый бульон можно и без мяса: секрет советских поварих Общество
Когда «натуральные травы» опаснее паразитов: Мясников честно предупредил народ Общество
Без масла, но еще вкуснее: праздничные бутерброды из самых обычных продуктов Общество
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес