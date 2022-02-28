После развода звезда Елена Валюшкина осталась без крыши над головой.
Звезду «Формулы любви» в юности одолевали поклонники
«Кинопоиск» опубликовал на своем YouTube-канале трейлер жизнеутверждающей комедии о возрасте под названием «Старые шишки».
В Сеть вышел трейлер третьей части сказочного блокбастера «Последний богатырь: Посланник Тьмы». Как видно по кадрам и описанию, продолжение обещает быть интригующим, ярким и динамичным.
Артистка объяснила, что именно подвигло ее на перемены.
Актер в первый раз опубликовал фото беременной возлюбленной.
Татьяну Лазареву прооперировали в испанской клинике.
Причем намеревающаяся нанести удар коллега ни о чем не знала!
Актриса поблагодарила всех, кто её терпит.
Преображением она обязана новой роли
Театрально агентство "Лекур" представляет комедию по пьесе Александра Коровкина 8 декабря в 19:00, ДК им.Горького Спектакль «Легкое поведение» настолько актуален и
24 октября компания Bazelevs Distribution выводит в широкий прокат приключенческую комедию «Горько!» с участием актера и шоумена Сергея Светлакова, который не только сыграл в фильме