Все новости / Александр Яцко

Александр Яцко

Город
«Предбанник» вернул Юрского на родную сцену
Сергей Юрский вновь оказался на сцене БДТ. Накануне знаменитый земляк представил петербуржцам спектакль «Предбанник» по пьесе Игоря Вацетиса. На постановку ушло всего 40 дней. В спектакле заняты Александр Филиппенко.
09 мар 2007 18:12
Шоу-бизнес
"ЧЕЛОВЕК" Переехал В Петербург!
Театр пластической драмы «ЧелоВЕК» родился далеко на Востоке России - в Улан-Уде, в Бурятии. Началась его история в Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств. В 1993 году Игорь Григурко, режиссер, балетмейстер и актер, набрал уникальный курс – первый в России курс профессиональных актеров пластического театра. Молодые актеры изучали и классическую пантомиму, и цирковую акробатику, и танец всевозможных направлений, и драматическое искусство.
26 янв 2007 15:56
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