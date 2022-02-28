Александр Яцко

После развода звезда Елена Валюшкина осталась без крыши над головой.
Гастроли государственного академического театра им. Моссовета 24 октября 2014 Начало: 19-00 Дворец Культуры им. Ленсовета Спектакль «Опасные связи» поставлен по пьесе известного
Гастроли государственного академического театра им. Моссовета 23 октября 2014 Начало: 19-00 Дворец Культуры им. Ленсовета «Царство отца и сына» — авторская работа режиссера
Сергей Юрский вновь оказался на сцене БДТ. Накануне знаменитый земляк представил петербуржцам спектакль «Предбанник» по пьесе Игоря Вацетиса. На постановку ушло всего 40 дней. В спектакле заняты Александр Филиппенко.
Театр пластической драмы «ЧелоВЕК» родился далеко на Востоке России - в Улан-Уде, в Бурятии. Началась его история в Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств. В 1993 году Игорь Григурко, режиссер, балетмейстер и актер, набрал уникальный курс – первый в России курс профессиональных актеров пластического театра. Молодые актеры изучали и классическую пантомиму, и цирковую акробатику, и танец всевозможных направлений, и драматическое искусство.
Когда завершится эпопея с хрущевками? В этом году исполнилось 50 лет с начала строительства в России знаменитых «хрущевок».
В учебном центре ЛенВО в Сертолово из окна казармы выпрыгнул новобранец Кирилл Яцко. Сейчас 18-летний солдат с травмами ног и сотрясением мозга находится в госпитале.
Театр Моссовета представляет: 22 и 23 октября спектакль «Бог» по пьесе Вуди Алена в постановке Виктора Шамирова на сцене Театра им.