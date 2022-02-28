Александр Яцко

"ЧЕЛОВЕК" Переехал В Петербург!

Театр пластической драмы «ЧелоВЕК» родился далеко на Востоке России - в Улан-Уде, в Бурятии. Началась его история в Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств. В 1993 году Игорь Григурко, режиссер, балетмейстер и актер, набрал уникальный курс – первый в России курс профессиональных актеров пластического театра. Молодые актеры изучали и классическую пантомиму, и цирковую акробатику, и танец всевозможных направлений, и драматическое искусство.