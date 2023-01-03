Геннадий Хазанов

9 октября уморительная программа Семена Альтова.

9 октября на сцене Мюзик Холла-новая программа. Талант Альтова, его творческое кредо направлены на то, чтобы сосредоточить публику на добром юморе. Недаром Альтова называют "экстрасенсом смеха". В своих рассказах он избегает политических тем. "Я занимаюсь не разоблачением чего-то,