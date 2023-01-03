А вы узнаете его в гриме?
Артист отправился за границу еще в начале весны.
Артистам, несущим доброе и вечное в глубинку, приходилось мириться с трудностями.
Стас Садальский рассказал о курьезном случае на заре карьеры народного артиста.
Художественный руководитель Московского театра эстрады владеет роскошной недвижимостью за рубежом.
Юморист поделился забавным случаем из их молодости.
Ведущему «Поля чудес» не по вкусу пошлые шутки.
Артист нарушил правила самоизоляции, вернувшись из США.
В Петербурге состоялось вручение почётной для любого артиста премии «Фигаро». Лауреатами стали актёры, известные практически каждому – Пореченков, Харатьян, Хазанов и другие
Гендиректор Государственного музея Эрмитаж Михаил Пиотровский объяснил, почему не стал подписывать коллективное письмо деятелей культуры в поддержку позиции президента РФ Владимира Путина по Украине
Михаил Успенский "Богатыристика Кости Жихарева" • Михаил Успенский – грандмастер отечественной юмористической фанта-стики! • Автор – лауреат более
25 августа, ДК выборгский Юмористический вечер телеведущего, юмориста и писателя-сатирика Лиона Измайлова «Измайловский парк» Все-таки эстрада многое потеряла бы, реши некий
В ноябре 2010 года на Новолитовской, 5 открылся первый магазин-музей «Театралка» (проект продюсерской компании «ТетрДом»). Кроме продажи, изготовления, аренды самых различных
Геннадий Хазанов «Я вспоминаю …» 22 октября в 19-00, Выборгский ДК Любимец миллионов! Король Шутов! Геннадий Викторович Хазанов! Вновь в Санкт-Петербурге! Он представит
4 НОЯБРЯ ДС «Юбилейный» ГРАНДИОЗНЫЙ КОНЦЕРТ «ЮБИЛЕЙ ДС «ЮБИЛЕЙНЫЙ» на сцене: София Ротару, Николай Басков и Витас с полноценными концертными программами и другие..
9 октября на сцене Мюзик Холла-новая программа. Талант Альтова, его творческое кредо направлены на то, чтобы сосредоточить публику на добром юморе. Недаром Альтова называют "экстрасенсом смеха". В своих рассказах он избегает политических тем. "Я занимаюсь не разоблачением чего-то,
В течение последних 12 лет Санкт-Петербург по праву являлся не только Северной столицей России, но и столицей юмора, ибо именно здесь каждую весну проходил фестиваль сатиры и юмора «Золотой Остап» - уникальное событие культурной жизни нашей страны.
У Геннадия Викторовича есть пять причин сооблазнить Инну Михайловну. На сцене ДК имени Горького!\ 20 и 21 ноября замечательные актеры покажут петербургским зрителям премьерную работу Леонида Трушкина «Смешанные чувства».
На сцене Театра эстрады прошло почти 20 000 концертов Для многих горожан адрес - улица Желябова, 27 (ныне Большая Конюшенная), неразрывно связан с гремевшим на весь Ленинград Театром эстрады.