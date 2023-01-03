Все новости / Геннадий Хазанов

Геннадий Хазанов

Политика
Пиотровский объяснил, почему не подписал письмо в поддержку позиции Путина относительно Украины
Гендиректор Государственного музея Эрмитаж Михаил Пиотровский объяснил, почему не стал подписывать коллективное письмо деятелей культуры в поддержку позиции президента РФ Владимира Путина по Украине
13 мар 2014 16:54
Шоу-бизнес
9 октября уморительная программа Семена Альтова.
9 октября на сцене Мюзик Холла-новая программа. Талант Альтова, его творческое кредо направлены на то, чтобы сосредоточить публику на добром юморе. Недаром Альтова называют "экстрасенсом смеха". В своих рассказах он избегает политических тем. "Я занимаюсь не разоблачением чего-то,
29 сен 2005 12:19
Шоу-бизнес
Фестиваль «Золотой Остап»
В течение последних 12 лет Санкт-Петербург по праву являлся не только Северной столицей России, но и столицей юмора, ибо именно здесь каждую весну проходил фестиваль сатиры и юмора «Золотой Остап» - уникальное событие культурной жизни нашей страны.
21 мар 2005 15:36
Город
Чурикова и Хазанов полюбили друг друга
У Геннадия Викторовича есть пять причин сооблазнить Инну Михайловну. На сцене ДК имени Горького!\ 20 и 21 ноября замечательные актеры покажут петербургским зрителям премьерную работу Леонида Трушкина «Смешанные чувства».
05 ноя 2004 09:20
Эксклюзив
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