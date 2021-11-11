Все новости / Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

Происшествия
В Шереметьево задержали двоих подозреваемых в наезде на полицейского в Махачкале
Правоохранители в московском аэропорту Шереметьево задержали двух жителей Дагестана, которые подозреваются в совершении наезда на сотрудника полиции в махачкалинском аэропорту. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.  
11 ноя 2021 17:50
Общество
Объявлены самые популярные передачи 2020 года
ВЦИОМ представил данные ежегодного опроса, о том, каким россиянам запомнился уходящий год. Опрос проводится в период с ноября по декабрь. В этом году в нем приняли участие 1600 граждан старше 18 лет. Россияне назвали популярные передачи, слова и известных людей.   
22 дек 2020 18:03
Спорт
Отец Нурмагомедова прокомментировал нападки Макгрегора на его сына
Абдуманап Нурмагомедов, отец и тренер российского борца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, высказался по повду нападок ирландца Конора Макгрегора во время его сегодняшней пресс-конференции в Москве.
24 окт 2019 20:39
Эксклюзив
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