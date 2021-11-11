Правоохранители в московском аэропорту Шереметьево задержали двух жителей Дагестана, которые подозреваются в совершении наезда на сотрудника полиции в махачкалинском аэропорту. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
ВЦИОМ представил данные ежегодного опроса, о том, каким россиянам запомнился уходящий год. Опрос проводится в период с ноября по декабрь. В этом году в нем приняли участие 1600 граждан старше 18 лет. Россияне назвали популярные передачи, слова и известных людей.
Президент России Владимир Путин по телефону выразил соболезнования чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову в связи с кончиной его отца.
Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов скончался на фоне лечения коронавирусной инфекции.
В Москве скончался отец и первый тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Telegram-канал главы Чечни Рамзана Кадырова.
Второй год в списке лидирует боец Хабиб Нурмагомедов, заработавший 16,5 млн долларов.
Осман Кадиев, который руководит футбольным клубом Махачкалы «Анжи», сообщил, что ситуация с коронавирусом в Дагестане сложная.
Отец и тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова 57-летний Абдулманап Нурмагомедов, впавший в кому несколько дней тому назад, пришел в себя.
Последствия коронавирусной пандемии в мире спорта.
Артистка стала единственной в СНГ, на кого подписались 20 млн человек.
Продолжается «триллер» с гаданиями о том, где состоится промоушен UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) под номером 249.
Продолжается поиск места, где должен состояться бой в рамках турнира UFC Хабиб Нурмагомедов – Тони Фергюсон.
Ирландский боец смешанного стиля Коннор Макгрегор получил шанс на вожделенный реванш у россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Российская компания «Медиалогия» поставила себе целью выявить самого популярного спортсмена страны в уходящем году. И вот что у неё вышло.
Социальная сеть «Одноклассники» провела исследование с целью выявить самого востребованного спортсмена у пользователей российских соцсетей.
Кто из отечественных знаменитостей успешно зарабатывает на аккаунтах в Instagram? Журнал Forbes обнародовал цифры и назвал имена.
Абдуманап Нурмагомедов, отец и тренер российского борца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, высказался по повду нападок ирландца Конора Макгрегора во время его сегодняшней пресс-конференции в Москве.
Этот человек буквально в течение нескольких минут заставил чемпиона UFC Хабиб Нурмагомедов регулярно вздрагивать.
Непобеждённый боец ММА из Дагестана испугался прессы и сбежал из здания МИА «Россия Сегодня», сообщил отец спортсмена.