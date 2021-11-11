Хабиб Нурмагомедов

В Шереметьево задержали двоих подозреваемых в наезде на полицейского в Махачкале

Правоохранители в московском аэропорту Шереметьево задержали двух жителей Дагестана, которые подозреваются в совершении наезда на сотрудника полиции в махачкалинском аэропорту. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.