Кэти Перри

Наймите стилиста: 10 звезд, которые всегда выглядят нелепо на красной дорожке

Кем бы ты ни была – обычной девушкой или звездой – неудачное платье может сыграть с тобой злую шутку. Очень злую шутку! Взгляните на более чем убедительные примеры из публичной жизни знаменитостей. Они не постеснялись появиться на красных дорожках в таких сомнительных нарядах. Сложно поверить в то, что им помогали профессиональные стилисты.