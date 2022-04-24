Певица и актер пока не женаты, но у них уже есть дочь Дейзи.
Фолловеры сравнили актрису с персонажами «Голодных игр» и Кэти Перри.
Певица решила вернуться к любимой работе, оставив ребёнка с отцом.
Актер раскрыл секрет, как быстро успокоить младенца.
Актриса поразила поклонников идеальной фигурой.
Певица и ее избранник стали родителями прекрасной девочки.
Она призналась, какую черту особенно рада видеть в правнуке.
Все потому, что он встретил свою невесту
Не было печали…
Всего он перенес пять воспалений легких, но это оказалось самым тяжелым
Час от часу не легче
У нее умерла любимая бабушка
Сбудется ли он или нет, увидим уже совсем скоро
Похоже, дело близится к свадьбе
Она не стала обострять отношения из-за будущего ребенка?
Впрочем, а кто бы мог устоять?!
Восхитительная Моника Белуччи как-то сказала: «Когда люди разводятся, это всегда кажется такой трагедией. Между тем, трагедией может быть решение продолжать жить вместе». Приняв такое непростое решение, кто-то болезненно переносит новый этап в жизни, а другие, расправив крылья, двигаются вперед. Перед вами восемь знаменитых женщин, которым развод пошел только на пользу.
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