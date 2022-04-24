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Кэти Перри

Шоу-бизнес
От Бони до Гагариной: 8 звезд, невероятно похорошевших после развода
Восхитительная Моника Белуччи как-то сказала: «Когда люди разводятся, это всегда кажется такой трагедией. Между тем, трагедией может быть решение продолжать жить вместе». Приняв такое непростое решение, кто-то болезненно переносит новый этап в жизни, а другие, расправив крылья, двигаются вперед. Перед вами восемь знаменитых женщин, которым развод пошел только на пользу.
29 янв 2020 11:21
Шоу-бизнес
Наймите стилиста: 10 звезд, которые всегда выглядят нелепо на красной дорожке
Кем бы ты ни была – обычной девушкой или звездой – неудачное платье может сыграть с тобой злую шутку. Очень злую шутку! Взгляните на более чем убедительные примеры из публичной жизни знаменитостей. Они не постеснялись появиться на красных дорожках в таких сомнительных нарядах. Сложно поверить в то, что им помогали профессиональные стилисты.
23 янв 2020 15:05
Шоу-бизнес
Самая странная мода: 5 знаменитостей, которые щеголяют украшениями для зубов
Бриллиантов и золота много не бывает! По крайней мере, так думают эти пять знаменитостей. На светских мероприятиях и премиях они появляются, украсив свои улыбки новым съемным трендом за десятки тысяч долларов.
07 янв 2020 09:07
Шоу-бизнес
Декольте противопоказано: 10 голливудских звезд с обвисшей грудью
Глубокое декольте – это хорошая провокация. И она удается, если за ним скрывается плотная, упругая и большая грудь. Если же за тканью платья прячутся «уши спаниэля», то лучше не смешить народ и не вызывать у него сочувствие. Увы, других эмоций обвисшая грудь не вызывает. Но некоторые голливудские красавицы идут на риск, выставляя напоказ далеко не идеальные формы.
27 ноя 2019 09:00
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