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Орландо Блум

Шоу-бизнес
Трилогию «Властелин колец» вновь покажут в российских кинотеатрах с 15 апреля
Трилогия «Властелин колец» Питера Джексона снова выходит в российский прокат. Фильм «Властелин колец: Братство кольца» покажут на больших экранах 15 апреля, остальные части выпустят с недельным интервалом, сообщает компания «Warner Bros. Россия».   
09 апр 2021 20:43
Шоу-бизнес
От Бони до Гагариной: 8 звезд, невероятно похорошевших после развода
Восхитительная Моника Белуччи как-то сказала: «Когда люди разводятся, это всегда кажется такой трагедией. Между тем, трагедией может быть решение продолжать жить вместе». Приняв такое непростое решение, кто-то болезненно переносит новый этап в жизни, а другие, расправив крылья, двигаются вперед. Перед вами восемь знаменитых женщин, которым развод пошел только на пользу.
29 янв 2020 11:21
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