Орландо Блум

Голливудский сердцеед только с виду очаровашка.
Певица и актер пока не женаты, но у них уже есть дочь Дейзи.
Спустя 20 лет на экраны российских кинотеатров снова вышел легендарный фильм «Властелин колец: Братство кольца». Режиссер Питер Джексон снял трилогию по произведениям Джона Толкина.
Трилогия «Властелин колец» Питера Джексона снова выходит в российский прокат. Фильм «Властелин колец: Братство кольца» покажут на больших экранах 15 апреля, остальные части выпустят с недельным интервалом, сообщает компания «Warner Bros. Россия».
Певица решила вернуться к любимой работе, оставив ребёнка с отцом.
Актер раскрыл секрет, как быстро успокоить младенца.
Певица и ее избранник стали родителями прекрасной девочки.
Все потому, что он встретил свою невесту
Не было печали…
Жизнь артиста под угрозой
Всего он перенес пять воспалений легких, но это оказалось самым тяжелым
Час от часу не легче
У нее умерла любимая бабушка
Сбудется ли он или нет, увидим уже совсем скоро
Похоже, дело близится к свадьбе
Такой ход оценил бы даже Варис
Она не стала обострять отношения из-за будущего ребенка?
Впрочем, а кто бы мог устоять?!
Восхитительная Моника Белуччи как-то сказала: «Когда люди разводятся, это всегда кажется такой трагедией. Между тем, трагедией может быть решение продолжать жить вместе». Приняв такое непростое решение, кто-то болезненно переносит новый этап в жизни, а другие, расправив крылья, двигаются вперед. Перед вами восемь знаменитых женщин, которым развод пошел только на пользу.
В кинотеатре «Синема 5» состоится закрытый пресс-показ триллера «Секретный агент». Его организуют федеральный портал «Киноафиша.инфо» и кинокомпания