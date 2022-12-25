Все новости / Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Спорт
Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем «Золотого мяча»
Аргентинский форвард Лионель Месси завоевал титул лучшего футболиста мира, опередив польского нападающего Роберта Левандовски в голосовании за «Золотой мяч»-2021. Эта награда стала седьмой по счету в его карьере. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».
30 ноя 2021 08:28
Общество
В компании Coca-Cola заявили, что каждый имеет право выбирать напитки по своему вкусу
В компании Coca-Cola прокомментировали жест капитана сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, отодвинул от себя газированный напиток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на YaHoo News.
16 июн 2021 16:00
Эксклюзив
Последние новости
Эту колкую фразу из «Анны Карениной» должна уяснить каждая: знайте себе цену Шоу-бизнес
Пятно от чернил на рубашке испарится как по волшебству: метод профессионалов Общество
Пользуетесь и не знаете: вот для чего предназначены разные стороны терки Общество
Старая яблоня даст урожай не хуже молодой: вот что нужно сделать с деревом Общество
Приготовить наваристый бульон можно и без мяса: секрет советских поварих Общество
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес