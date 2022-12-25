Криштиану Роналду

Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем «Золотого мяча»

Аргентинский форвард Лионель Месси завоевал титул лучшего футболиста мира, опередив польского нападающего Роберта Левандовски в голосовании за «Золотой мяч»-2021. Эта награда стала седьмой по счету в его карьере. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».