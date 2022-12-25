Она повзрослела и сильно изменилась.
Спортсмен отверг щедрое предложение.
Рудковская в очередной раз вознесла до небес своего мужа-фигуриста.
Футболист поблагодарил всех неравнодушных за поддержку.
Футболист обратился к СМИ с пониманием отнестись к трагедии в его семье.
Легендарный футболист готовится сыграть свадьбу с Джорджиной Родригес.
Певица поздравила дочь с 17-летием
Аргентинский форвард Лионель Месси завоевал титул лучшего футболиста мира, опередив польского нападающего Роберта Левандовски в голосовании за «Золотой мяч»-2021. Эта награда стала седьмой по счету в его карьере. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».
В компании Coca-Cola прокомментировали жест капитана сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, отодвинул от себя газированный напиток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на YaHoo News.
Крис Хемсворт - время быть популярным.
Скала вошел в тройку самых популярных знаменитостей в Instagram.
Девушка сменила несколько ошеломительных нарядов.
Футбольный клуб «Милан» одержал победу над клубом «Ювентус» в матче 31-го тура чемпионата Италии. Об этом пишет «ТАСС».
Парочка могла познакомиться во время протестов Black Lives Matter.
Один из лучших футбольных тренеров мира современности впервые составил символическую сборную из игроков команд, с которыми он работал.
Артистка стала единственной в СНГ, на кого подписались 20 млн человек.
Португальская звезда футбола Криштиану Роналду, видимо, покинет «Ювентус».
Чем дальше, тем больше…
Сохранит ли он свое здоровье?
В Амстердаме прошла жеребьёвка Лиги наций УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций).