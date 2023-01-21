Лера Кудрявцева

Звезда никому не советует ложиться под нож хирурга.
У ведущей был совсем другой стиль.
Ведущая не сдержалась и все выдала, как на духу.
Ее было не остановить.
С кругами под глазами и в пятнах.
Подлость сильно навредила телеведущей.
Телеведущая не смогла сдержать эмоций.
Знаменитость сумела постоять за себя.
У знаменитости был веский повод.
К женщине нагрянули неожиданные гости.
Его личность уже раскрыта.
Звезду сдали с потрохами.
Артист умер очень неожиданно.
Во время тяжелой болезни их отношения изменились.
Телеведущий сходил в гости на съемки программы «Секрет на миллион».
Молодая мама приняла участие в программе «Секрет на миллион».
Телеведущий наехал на режиссера и его творчество.
Близкий друг телеведущей пролил свет на ситуацию.
Режиссер остро отреагировал на шутку, которую ведущая озвучила на «Новой волне».
Популярная ведущая даже не думает идти на уступки рекламодателям, желающим славы.