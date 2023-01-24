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Премьера нового российского сериала «И снова здравствуйте!», рассказывающего о похождениях бывшего криминального авторитета Бориса (Андрей Мерзликин), состоится в онлайн-кинотеатре IVI 2 февраля.
Некоторые решили, что актриса специально сказала об этом, чтобы разрекламировать сериал со своим участием
Платформа Kion опубликовала трейлер сериала «Бег улиток».
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Дочь режиссера рассказала о своем психическом заболевании
В Сети появился трейлер комедии «Чиновник». Видео опубликовано на YouTube-канале компании «СБ Фильм».
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Не успели поклонники обсудить прогулку Ирины Пеговой по Новодевичьему кладбищу, как тут же на кладбище в Греции оконфузилась еще одна актриса, Любовь Толкалина.
Стилист и фотопродюсер Руслан Громов для 5-tv.ru оценил наряды звезды на «Кинотавре». Самым неудачным нарядом он назвал лук Чулпан Хаматовой. Образ он посчитал проигрышным, несмотря на сдержанность.
В Сети появился трейлер сериала «Happy End» (18+), ролик опубликован на YouTube-канале more.tv. Премьера шоу, повествующего об изнанке порноиндустрии, состоится на сервисе more.tv 1 апреля 2021 года.
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