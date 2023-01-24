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Любовь Толкалина

Шоу-бизнес
Режиссер из Самары снял в Москве экшн-комедию с Андреем Мерзликиным и Алексеем Серебряковым
Премьера нового российского сериала «И снова здравствуйте!», рассказывающего о похождениях бывшего криминального авторитета Бориса (Андрей Мерзликин), состоится в онлайн-кинотеатре IVI 2 февраля.  
26 янв 2022 12:21
Общество
Стилист Руслан Громов назвал лучшие и худшие наряды звезд на «Кинотавре»
Стилист и фотопродюсер Руслан Громов для 5-tv.ru оценил наряды звезды на «Кинотавре». Самым неудачным нарядом он назвал лук Чулпан Хаматовой. Образ он посчитал проигрышным, несмотря на сдержанность.   
21 сен 2021 21:59
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