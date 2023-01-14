Марк Варшавер

Актриса всю жизнь посвятила театру и кино.
У директора учреждения и актрисы непростые отношения.
Актрису «распяли прилюдно».
Конфликт развернулся в театре «Ленком».
Уход великого режиссера заставил артистку по-настоящему повзрослеть.
Все не так, как кажется со стороны.
Телеведущая присоединилась к тем, кто хейтил жену Караченцова за демонстрацию семейного горя.
Директор театра рассказал, как ему пришлось вмешаться в конфликт актрисы с Марком Захаровым.
Театральный деятель уверен, что информация не вполне соответствует действительности.
Руководитель театра никак не может усмирить актрису, подавшую на него в суд.
Директор театра «Ленком» считает своей обязанностью обеспечить своим работникам полную социальную защищенность.
Дочь режиссера Марка Захарова подала в суд на театр.
Артист отправился за границу еще в начале весны.
Секс-символ советской эпохи уже более 30 лет играет в театре.
Главного режиссера «Ленкома» интересует только творчество.
Влезать в конфликт вдовы Караченцова и директора театра постановщик не собирается.
Директор «Ленкома» изящно высказал свое мнение, не приняв ничьей стороны.
Конфликт главы «Ленкома» со вдовой Караченцова все никак не утихнет.
Актриса пожаловалась на боли в грудной клетке.
Руководитель «Ленкома» считает, что артистка сама потопила себя скандальным поведением.