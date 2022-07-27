Все новости / Майли Сайрус

Майли Сайрус

Шоу-бизнес
Наймите стилиста: 10 звезд, которые всегда выглядят нелепо на красной дорожке
Кем бы ты ни была – обычной девушкой или звездой – неудачное платье может сыграть с тобой злую шутку. Очень злую шутку! Взгляните на более чем убедительные примеры из публичной жизни знаменитостей. Они не постеснялись появиться на красных дорожках в таких сомнительных нарядах. Сложно поверить в то, что им помогали профессиональные стилисты.
23 янв 2020 15:05
Шоу-бизнес
Вчера и сегодня: как сейчас выглядят повзрослевшие юные актеры из сериалов двухтысячных
Во времена "нулевых" на телевидении не было такого количества молодежных шоу, cериалов и реалити, как сегодня. Любая премьера встречалась на ура — ведь и Вк с Инстаграмом тоже не было. А что делать после школы, если заняться нечем? Смотреть любимый сериал! 
23 янв 2020 13:36
Шоу-бизнес
От звезд «Сумерек» до Майли Сайрус: 5 знаменитостей, которых травили в детстве
Сегодня они блистают! Талант, красота, сексуальность – все при них. Фолловеры стонут, а хейтеры не знают, к чему придраться. А ведь раньше что было-то?  Насмешки и колкости, слезы и комплексы. Перед вами пятерка знаменитостей, над которыми насмехались в детстве.
05 дек 2019 09:00
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