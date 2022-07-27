Российский дизайнер Лотта Волкова выпустила эпатажную коллекцию совместно с брендом Jean Paul Gaultier.
Самолет Майли Сайрус был вынужден совершить экстренную посадку.
У каждого человека есть любимые киноперсонажи.
На игре будут присутствовать почетные гости.
Бурный роман Сайрус и Хемсворта достоин голливудской экранизации.
Актриса уже успела поменять имя.
28-летняя артистка призналась, что уже две недели не пьет спиртное.
На разлад в отношениях певица намекнула в своем новом сингле.
Кем бы ты ни была – обычной девушкой или звездой – неудачное платье может сыграть с тобой злую шутку. Очень злую шутку! Взгляните на более чем убедительные примеры из публичной жизни знаменитостей. Они не постеснялись появиться на красных дорожках в таких сомнительных нарядах. Сложно поверить в то, что им помогали профессиональные стилисты.
Во времена "нулевых" на телевидении не было такого количества молодежных шоу, cериалов и реалити, как сегодня. Любая премьера встречалась на ура — ведь и Вк с Инстаграмом тоже не было. А что делать после школы, если заняться нечем? Смотреть любимый сериал!
Сегодня они блистают! Талант, красота, сексуальность – все при них. Фолловеры стонут, а хейтеры не знают, к чему придраться. А ведь раньше что было-то? Насмешки и колкости, слезы и комплексы. Перед вами пятерка знаменитостей, над которыми насмехались в детстве.
Инсайдеры сообщили, что популярная американская певица и актриса прооперирована, и в течение двух недель ей категорически нельзя разговаривать.
16 декабря, 2 года клубу МосConcert! Специальный гость Юлия Волкова (from «Tatu»). При поддержке Tuborg. 16 декабря, клубу МосConcert XXXX
Стефани Майер, автор «Сумерек» Эприлинн Пайк «Крылья» Романтическая история о любви пятнадцатилетней феи вызвала настоящую бурю в литературном мире Дебютную книгу Эприлинн
«Сказки на ночь» - это приключенческая комедия с участием АДАМА СЭНДЛЕРА в роли Скитера Бронсона, простого служащего отеля, чья жизнь круто меняется, когда сказки, которые он рассказывает
Студия Walt Disney Animation сумела объединить захватывающее действие, юмор, эмоциональное напряжение, а также познакомить нас с симпатичными новыми мультипликационными персонажами в новой,