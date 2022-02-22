Мишель Обама

Американский кабельный канал Showtime представил первый трейлер сериала «Первая леди» с Виолой Дэвис («Отряд самоубийц», «Прислуга»), сыгравшей роль супруги 44-го президента США Барака Обамы Мишель Обамы.
В Сети опубликован дебютный трейлер сериала «Первая леди».
Первый день саммита «Большой двадцатки» получился разминочным. Полдня лидеры стран торжественно и степенно прибывали в Стрельну, где их на крыльце Константиновского дворца встречал Владимир Путин.
21 декабря в 20.00 XIII Международный фестиваль «Площадь искусств» представляет молодых американских музыкантов брата и сестру Алису и Джошуа Вайлерстайн в Большом зале
История вопроса Как многие помнят, перестройка открыла границы и даже привела к моде на СССР, а потом и на Россию в мире.