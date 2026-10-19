Инфляция 7,1%: что вырастет в цене до конца 2026 года — и стоит ли бежать за покупками

Свежие прогнозы и что это значит для бюджета

До конца года остаётся совсем немного, а цифры по росту цен становятся всё менее утешительными. Аналитики уже не раз корректировали ожидания, и сейчас прогноз инфляции на 2026 год поднялся до 7,1 %.

Важно понимать: это не про подорожание каждого товара на одну и ту же величину, а про общий рост стоимости привычной потребительской корзины.

Почему прогноз стал выше

Ключевым фактором стал резкий скачок цен в начале октября — за неделю они выросли почти на 1 %, в основном из‑за индексации коммунальных тарифов.

При этом динамика неравномерна: после всплеска темпы замедлились, но накопленное подорожание уже ощутимо.

Именно поэтому аналитики пересматривают оценки: недельные всплески складываются в заметную годовую картину, передает источник.

Что значат 7,1 % на практике

Если условный набор покупок стоил 50 000 рублей, то при инфляции 7,1 % к концу года он обойдётся примерно в 53 550 рублей. Но личная инфляция у каждой семьи своя: сильнее всего рост цен чувствуют те, у кого велики траты на ЖКХ, транспорт и базовые продукты.

Например, подорожание топлива тянет за собой издержки перевозчиков, а значит, косвенно влияет и на стоимость товаров.

Какие категории остаются под давлением

продукты: отдельные позиции могут резко дорожать из‑за сезонности и логистики — например, овощи и яйца;

товары с высокими транспортными расходами: рост стоимости топлива увеличивает издержки;

услуги: их цена зависит от аренды, зарплат и других затрат бизнеса, поэтому они могут дорожать даже при стабилизации цен на товары.

Прогноз инфляции стал менее оптимистичным, но это не повод принимать импульсивные финансовые решения. Гораздо полезнее смотреть на конкретные траты, сравнивать доходность сбережений с ожидаемым ростом цен и планировать крупные покупки исходя из реальной необходимости.

В ближайшие годы аналитики ожидают постепенного замедления инфляции, но это не означает снижения цен — лишь то, что дорожать они будут медленнее.

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