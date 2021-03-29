Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил расплачиваться поставками нефти за вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом лидер латиноамериканской страны заявил на государственном телевидении, сообщает «Интерфакс».
Английские кинокритики высоко оценили успех турецкой киноиндустрии.
Новые правила также касаются Венесуэлы и Китая.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в ходе контртеррористической операции были задержаны 13 террористов, среди которых были работники службы безопасности американского президента.
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, зачем были введены санкции против дочернего предприятия «Роснефти».
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прокомментировал заявление американских властей о намерении наложить санкции на деятельность компании «Роснефть».
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что непременно «сокрушит и сломит тиранию» Николаса Мадуро в Венесуэле. Об этом накануне, 4 февраля, американский лидер рассказал в ходе своего обращения к Конгрессу США.
Американские эксперты и журналисты не могут смириться с неудачей «цветной революции» в Венесуэле. Анализируя ситуацию, приходят к выводу, что Россия там переиграла США.