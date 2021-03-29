Все новости / Николас Мадуро

Николас Мадуро

Политика
Мадуро предложил нефть в обмен на вакцины от коронавируса
Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил расплачиваться поставками нефти за вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом лидер латиноамериканской страны заявил на государственном телевидении, сообщает «Интерфакс».
29 мар 2021 09:59
Политика
Америка с Колумбией развернули военную операцию против Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в ходе контртеррористической операции были задержаны 13 террористов, среди которых были работники службы безопасности американского президента.
05 май 2020 10:43
Политика
Трамп пообещал «сокрушить тиранию» в Венесуэле
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что непременно «сокрушит и сломит тиранию» Николаса Мадуро в Венесуэле. Об этом накануне, 4 февраля, американский лидер рассказал в ходе своего обращения к Конгрессу США.
05 фев 2020 08:37
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