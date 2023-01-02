Николай Дроздов

Совет актуален и сейчас.
Телеведущий уже давно все решил.
Личная жизнь устроилась не сразу.
85-летний ученый-зоолог не перестает заряжать своим позитивом.
Ведущий «В мире животных» рассказал, чем эти животные отличаются от других.
Ранее сообщалось, что легендарному ведущему стало плохо на съемках подкаста.
Легендарный ведущий заставил фанатов переживать.
Ученый-зоолог до брака с преподавателем биологии Татьяной был женат на другой.
Легендарный ведущий признался, чем закончилась его попытка накормить товарищей.
Знаменитый ведущий «В мире животных» умеет посмеяться над собой.
Ученый-зоолог не использует возраст в оправдание, чтобы сидеть дома.