Он еще тот красавчик.
Уход великого режиссера заставил артистку по-настоящему повзрослеть.
Все не так, как кажется со стороны.
Незабываемая Лариса Буханкина стала близка огромному количеству российских женщин.
Олеся Железняк стала гостьей шоу «Секрет на миллион».
Актриса откровенно высказалась о коллеге по съемочной площадке
Актриса опубликовала фото в естественном виде
Актриса выпрямила волосы и создала себе образ в стиле ретро
Актриса театра и кино порадовала поклонников нежным снимком
Новое фото заплаканной актрисы заставило сжаться сердца ее поклонников
Актриса в новом образе восхитила подписчиков
Актриса показала новое фото и восхитила фанатов
Поклонникам понравилось неприукрашенное лицо актрисы
23 января 19.00 Художник-сценограф: Максим Обрезков Художник по костюмам: Ольга Шагалина Балетмейстер: Олег Глушков Режиссер: Роман Самгин В ролях: Олеся Железняк, Александр
14 февраля 19.00 "ВАЛЕНТИНОВ ДЕНЬ" Черная комедия По пьесе Ивана Вырыпаева Режиссер- Роман Самгин В ролях: Олеся Железняк (театр Ленком), Юлия Меньшова, Константин Юшкевич и
23 января в 19.00 на сцене ДК Выборгский состоится показ романа-приключения в 2х частях по пьесе Бернарда Шоу "Пигмалион". Художник-сценограф: Максим
Комедия по пьесе «Около любви» А.Коровкина - лауреата литературной премии «Венец» На сцене ВЫБОРГСКОГО ДК 19 апреля (суббота) 19.00 Режиссер - Игорь Касилов В ролях: Олеся
По пьесе М. Камолетти На сцене Выборгского ДК 27 мая (вторник) 19.00 12 + Режиссер –Роман Самгин В ролях: Юлия Меньшова, Андрей Ильин, Олеся Железняк, Зоя
Железнодорожная комедия по пьесе Игоря Балобко На сцене ВЫБОРГСКОГО ДК 26 апреля 19.00 Режиссер - Роман Самгин Роли исполняют: Олеся Железняк, Виктор Логинов/Даниил Страхов, Сергей
Лирическая комедия по пьесе М. Себастиана «Безымянная звезда» На сцене ВЫБОРГСКОГО ДК 6 апреля (воскресенье) 19.00 Режиссер Ольга Анохина В ролях: Андрей