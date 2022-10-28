Певец Данко

Артист бросил больного ребенка.
О примирении с танцовщицей музыкант даже не думает.
Эстрадный артист усомнился, что исполнительница хита «Знаешь ли ты» действительно была в коме.
Некоторые уже не верят, что Алла Борисовна способна на хиты.
Девочка переехала к отцу несколько лет назад и нечасто видит мать.
А артист балета, тем временем, показал свою новую возлюбленную.
Певец до крайности возмущен поведением балерины, от которой сбежала собственная дочь.
Экс-балерине не понравились высказывания артиста в ее адрес.
Отъезд Примадонны и юмориста в Израиль остается предметом жарких обсуждений.
Эзотерик пролила свет на отношения в паре.
Эзотерик отреагировала на нападки певца на супруга Примадонны.
Артист заявил, что после свадьбы с шоуменом Примадонна потеряла свое творческое «я».
Исполнитель посчитал, что певица могла забеременеть, находясь в больнице
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