Певица Рианна

Яйцо инопланетянина и снежки за полмиллиона рублей: топ 9 самых странных вещей, которые можно купить в интернете

Возможно, cреди поклонников Рианны найдутся те, кто мечтал бы приобрести недокуренный бычок этой известной певицы. Не поверите, но его можно купить в итернет-магазине. Как и яйцо инопланетного существа, выпавший снег в Нью-Йорке в 2016-м году, "колючее" кольцо для унитаза и другие самые невероятные товары. Мы нашли девять странных вещей, которые были выставлены на продажу. Сейчас вы очень удивитесь и им, и их заоблачным ценам.