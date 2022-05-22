Певица Рианна

Примитивная схема подсчетов выявила победителя.
Певица подарила ребенка рэперу A$AP Rocky.
Барбадосская певица продолжает шокировать общественность своими весьма откровенными нарядами
Карибское государство Барбадос официально стало республикой и объявило своего первого национального героя — певицу Рианну. Подробности сообщает РИА Новости.
Фанаты начинают требовать новых песен от артистки.
Вот и сошлись на небе две звезды.
Белла Хадид показала короткое видео в нижнем белье от бренда Рианны.
Известная модель снялась для новой коллекции бренда Рианны.
Певица обнажилась в ванной для рекламы косметического бренда.
12-летняя девочка смогла перепеть сложный хит певицы Рианны.
Знаменитость уверена, что не обманывает поклонников, а позволяет им увидеть на концерте полную картину.
Серябкина выложила в Instagram фотографии в кожаном пиджаке. Подобный стиль напомнил подписчикам знаменитости образ Рианны, что вызвало много шума вокруг экс-солистки «Серебра».
Мало кто из российских звезд может похвастаться таким количеством фанатов, как Ольга Бузова. Но, несмотря на положительный образ телеведущей и огромную армию поклонников, недоброжелателей у нее куда больше. И именно они являются главным генератором создания слухов и грязных обсуждений. Наибольший интерес у них вызывают ее эксцентричные костюмы и изменения во внешности.
Музыкант признал, что всё это было ошибкой
Возможно, cреди поклонников Рианны найдутся те, кто мечтал бы приобрести недокуренный бычок этой известной певицы. Не поверите, но его можно купить в итернет-магазине. Как и яйцо инопланетного существа, выпавший снег в Нью-Йорке в 2016-м году, "колючее" кольцо для унитаза и другие самые невероятные товары. Мы нашли девять странных вещей, которые были выставлены на продажу. Сейчас вы очень удивитесь и им, и их заоблачным ценам.
Организаторы концерта Мадонны в Петербурге припомнили депутату Виталию Милонову все его скандальные заявления и иски. Президент группы PMI Евгений Финкельштейн написал открытое письмо президенту