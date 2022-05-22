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Певица Рианна

Шоу-бизнес
«Дешевая подделка Рианны»: Ольгу Серябкину обвинили в копировании звезды
Серябкина выложила в Instagram фотографии в кожаном пиджаке. Подобный стиль напомнил подписчикам знаменитости образ Рианны, что вызвало много шума вокруг экс-солистки «Серебра». 
16 фев 2020 11:41
Шоу-бизнес
На радость хейтерам: 7 самых нелепых образов Ольги Бузовой с красной дорожки
Мало кто из российских звезд может похвастаться таким количеством фанатов, как Ольга Бузова. Но, несмотря на положительный образ телеведущей и огромную армию поклонников, недоброжелателей у нее куда больше. И именно они являются главным генератором создания слухов и грязных обсуждений. Наибольший интерес у них вызывают ее эксцентричные костюмы и изменения во внешности.
31 янв 2020 08:19
Шоу-бизнес
Яйцо инопланетянина и снежки за полмиллиона рублей: топ 9 самых странных вещей, которые можно купить в интернете
Возможно, cреди поклонников Рианны найдутся те, кто мечтал бы приобрести недокуренный бычок этой известной певицы. Не поверите, но его можно купить в итернет-магазине. Как и яйцо инопланетного существа, выпавший снег в Нью-Йорке в 2016-м году, "колючее" кольцо для унитаза и другие самые невероятные товары. Мы нашли девять странных вещей, которые были выставлены на продажу. Сейчас вы очень удивитесь и им, и их заоблачным ценам.
02 дек 2019 19:19
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