Все новости / Сергей Карякин

Сергей Карякин

Спорт
Виши Ананд настиг чемпионаВ Вейк-ан-Зее завершился супертурнир 19-й категории ФИДЕ
В Вейк-ан-Зее завершился супертурнир 19-й категории ФИДЕАлександр КРУГЛИКОВПервое-второе места разделили чемпион мира болгарин Веселин Топалов и экс-чемпион мира индиец Вишванатан Ананд.
30 янв 2006 22:32
Спорт
Авторитетов не признаетЮный шахматист Сергей Карякин уверенно чувствует себя на престижном турнире
Юный шахматист Сергей Карякин уверенно чувствует себя на престижном турниреА. СЕРГЕЕВСупертурнир гроссмейстеров в голландском городе Вейк-ан-Зее приближается к финишу.
24 янв 2006 21:52
Эксклюзив
Последние новости
Заменит и плойку, и бигуди: дуршлагу нашлось неожиданное применение Общество
Урожай попрет как на дрожжах: удобрение есть в каждом доме и не стоит ни копейки Общество
Эту колкую фразу из «Анны Карениной» должна уяснить каждая: знайте себе цену Шоу-бизнес
Пятно от чернил на рубашке испарится как по волшебству: метод профессионалов Общество
Пользуетесь и не знаете: вот для чего предназначены разные стороны терки Общество
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес