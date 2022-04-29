Ему было 50 лет.
В субботу 18 января финишировало самое популярное авторалли мира «Дакар», в этом году впервые в истории проехавшееся по пескам Саудовской Аравии.
В этом году знаменитое ралли вернулось из-за океана. Грузовики, внедорожники, багги, квадроциклы и мотоциклы бороздят теперь Аравийский полуостров. Одно неизменно: впереди российские «КамАЗы».
13 июля в кинотеатре "Формула кино" в ТРЦ Сити Молл состоится премьерный показ фильма "Гороскоп на удачу". Фильм будут представлять актёры: Светлана Ходченкова Аня
Как уже сообщалось, в эти дни в Киришах проходит традиционный международный шахматный турнир «Юные звезды мира» памяти Вани Сомова.
В Вейк-ан-Зее завершился супертурнир 19-й категории ФИДЕАлександр КРУГЛИКОВПервое-второе места разделили чемпион мира болгарин Веселин Топалов и экс-чемпион мира индиец Вишванатан Ананд.
Юный шахматист Сергей Карякин уверенно чувствует себя на престижном турниреА. СЕРГЕЕВСупертурнир гроссмейстеров в голландском городе Вейк-ан-Зее приближается к финишу.
славен теперь ДонбассА. СЕРГЕЕВВ Кишиневе завершился чемпионат Европы по шахматам среди женщин. Россиянка Надежда Косинцева и 15-летняя украинка Екатерина Лахно показали одинаковый результат.
играют в эти дни лучшие шахматисты ЕвропыА. СЕРГЕЕВВ Кишиневе и Варшаве продолжаются чемпионаты континента по шахматам среди женщин и мужчин.В столице Молдавии.
Такое правило действует сейчас на многих шахматных турнирахАлександр КРУГЛИКОВСпорт и деньги. Эти два понятия уже давно неразрывно связаны между собой.
В Киришах завершился 3-й международный шахматный турнир «Юные звезды мира» памяти Вани Сомова. Только последний тур определил его победителя.
В городе Кириши проходит третий международный турнир "Юные звезды мира" памяти Вани Сомова. Это соревнование стало настоящим праздником для юных шахматистов.
В Испании продолжается 36-я Всемирная шахматная олимпиада. В соревновании мужских команд российская сборная пока отстает от украинской команды, которая лидирует с 16,5 очка из 20 возможных.