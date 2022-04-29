Сергей Карякин

Плати — и садись играть!Такое правило действует сейчас на многих шахматных турнирах

Такое правило действует сейчас на многих шахматных турнирахАлександр КРУГЛИКОВСпорт и деньги. Эти два понятия уже давно неразрывно связаны между собой.