О проблемах еще не подозревали.
Сергей Кузнецов считает, что хиты вполне мог бы исполнить талантливый молодой человек.
Музыкальный продюсер обвел вокруг пальца композитора Сергея Кузнецова.
Автор хитов «Ласкового мая» сразу увидел потенциал в детдомовском мальчике.
Ностальгия по успеху и признанию не дает покоя нищему композитору.
Создатель песни раскрыл тайный смысл композиции.
В деле множество нюансов, подводных камней и сомнительных схем.
Автор хитов «Ласкового мая» утверждает, что никогда не передавал права экс-продюсеру.
Экс-продюсер «Ласкового мая» и сам признавался, что по регионам одновременно ездили несколько коллективов.
Экс-продюсер популярной группы никогда не гнушался любыми методами для получения своей выгоды.
Советская эстрада того времени располагала к тому, чтобы придумать что-то новое.
Экс-продюсер Шатунова может предпринять новую попытку отобрать популярные композиции.