Все новости / Сергей Тигипко

Сергей Тигипко

Политика
Премьер Украины заявил, что не писал заявлений об отставке
Премьер Украины Алексей Гончарук опроверг слухи о том, что он якобы писал заявление об отставке. Вместе с тем он не исключил возможные обсуждения с президентом Владимиром Зеленским и Верховной Радой по этому вопросу. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает «РИА Новости».
02 мар 2020 13:29
Политика
СМИ узнали о кандидате на пост премьер-министра Украины
Украинский президент Владимир Зеленский рассматривает в качестве нового премьер-министра страны кандидатуру бывшего политика и бизнесмена Сергея Тигипко. Об этом сообщает Kyiv Post с опорой на источники в украинском правительстве, пишет «Газета.ru».
26 фев 2020 08:39
Эксклюзив
Последние новости
Заменит и плойку, и бигуди: дуршлагу нашлось неожиданное применение Общество
Урожай попрет как на дрожжах: удобрение есть в каждом доме и не стоит ни копейки Общество
Эту колкую фразу из «Анны Карениной» должна уяснить каждая: знайте себе цену Шоу-бизнес
Пятно от чернил на рубашке испарится как по волшебству: метод профессионалов Общество
Пользуетесь и не знаете: вот для чего предназначены разные стороны терки Общество
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес