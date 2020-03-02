Сергей Тигипко

Премьер Украины Алексей Гончарук опроверг слухи о том, что он якобы писал заявление об отставке. Вместе с тем он не исключил возможные обсуждения с президентом Владимиром Зеленским и Верховной Радой по этому вопросу. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает «РИА Новости».
Украинский президент Владимир Зеленский рассматривает в качестве нового премьер-министра страны кандидатуру бывшего политика и бизнесмена Сергея Тигипко. Об этом сообщает Kyiv Post с опорой на источники в украинском правительстве, пишет «Газета.ru».