Спартак Мишулин

Жизнь разделилась на до и после.
Грустить будет некогда.
С момента смерти композитора прошло уже почти восемь месяцев.
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Суд вынес решение по иску Карины Мишулиной.
Дочь актера обвинила телевизионщиков в отсутствии фантазии
Мария Голубкина не верит в светлые намерения Александра Коваля узнать, как он появился на свет
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Тимур Еремеев обогатился после того, как назвал себя сыном Спартака Мишулина.
Поклонники передачи «На самом деле» сравнивают Дмитрия Шепелева и Тимура Еремеева.
Шоумен применяет все возможные способы, чтобы удержать внимание поклонников.
Поклонникам ведущий рассказал, чем занимается дома.
Актриса считает, что в каждом возрасте есть своя красота. 21 декабря прекрасная актриса отмечает юбилей Ольга Александровна относится к тому редкому типу женщин, которые остаются привлекательными в любом возрасте.
В Москве помимо массы "новоделов" есть театры-оазисы, которые живут воспоминаниями о великих днях. Зрители в такие театры тоже приходят почтенные – чтобы вспомнить великие роли прославленных артистов.