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Спартак Мишулин

Шоу-бизнес
Ольга Аросева: \ В каждой женщине есть частица \ пани Моники
Актриса считает, что в каждом возрасте есть своя красота. 21 декабря прекрасная актриса отмечает юбилей Ольга Александровна относится к тому редкому типу женщин, которые остаются привлекательными в любом возрасте.
21 дек 2005 21:57
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