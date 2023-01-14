Татьяна Овсиенко

Поклонники переживают за здоровье певицы.
Заслуженная артистка России сделала то, на что не решалась ни одна знаменитость.
Звезда 90-х имеет квартиру в столице и Крыму.
Певица не на шутку испугала поклонников.
Певица рассказала, что собралась идти под венец в нижнем белье.
Пандемия и неработающий супруг сильно повлияли на уровень жизни артистки.
По словам артистки, они с мужем давно мечтают о детях.
Лицо артистки выглядит опухшим и натянутым.
Звезда решила развеять слухи о романе с актером.
Неожиданное фото артистки появилось на странице Ирины Салтыковой.
Певица избавляется от морщин и готовится к новому замужеству.
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