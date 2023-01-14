Татьяна Овсиенко

Праздничный подарок от Redd's для ярких и обольстительных !

Для своего показа на вечеринке Redd’s в Петербурге, FRESH ART на специальном кастинге отобрали 25 самых обольстительных и сексуальных моделей. Стилисты и визажисты салона TONI & GUY в этот вечер помогут каждой девушке создать свой, неповторимый образ. Профессиональный фотограф в специальной мини-студии запечатлит обворожительных светских львиц. Впоследствии лучшие из них по результатам голосования на сайте www.redds.ru получат Redd’s Beauty Awards – премию для самых красивых и желанных.