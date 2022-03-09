Суд вынес решение по иску Карины Мишулиной.
Мария Голубкина не верит в светлые намерения Александра Коваля узнать, как он появился на свет
Ему предстоит вести новый семейный проект «Ты как я».
Тимур Еремеев обогатился после того, как назвал себя сыном Спартака Мишулина.
Артистка стала героиней шоу «На самом деле», ведущим которого вот уже пару недель является актёр Тимур Еремеев.
Поклонники передачи «На самом деле» сравнивают Дмитрия Шепелева и Тимура Еремеева.
Шоумен применяет все возможные способы, чтобы удержать внимание поклонников.
Поклонникам ведущий рассказал, чем занимается дома.