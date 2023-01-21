Валентин Юдашкин

Она прославилась в 14 лет.
Попытка сохранить молодость вызвала массу насмешек.
Жене кутюрье такие ошибки непозволительны.
Актриса проделала большой путь.
Оперная певица добралась до своих дальних родственников.
Семья знаменитого кутюрье в восторге от произошедшего.
Марина Юдашкина заботится не только о больном раком муже.
Ведущая авторского шоу как всегда «отожгла» в своих предположениях.
Актер остался доволен внешностью Людмилы Максаковой.
Даже неумолимое летнее солнце не помешало поп-королю выйти к людям во всем своем великолепии.
Российский кутюрье устроил невероятный по яркости показ в парке Зарядье.
Елена Королева сетует, что все вещи бабушки остались в распоряжении ее мужа.
Онлайн-аукцион продлится до 18 мая.
Картину снова показывают на большом экране.
Снимком поделилась супруга модельера.
Модельер ждет покупателей в своих магазинах.
Для кутюрье это будет уже третий внук.
В прошлом году недвижимость модельера оценивалась почти в 9 миллионов долларов.
Ранее стало известно, что модельера отстранили от участия в модном показе.
Пользователи Интернета шокированы пугающей внешностью модельера