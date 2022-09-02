Виктория Дайнеко

Презентация тюнинг-лаборатории for Vertu в ресторане "Мансарда"

Установка спойлера, аэрография кузова, занижение клиренса - к этим иноязычным словам все давно уже привыкли. Но если Ваш автомобиль может стать совершеннее, то чем же телефон хуже? Сегодня мы