Виктория Дайнеко

Участие в пятом сезоне «Фабрики звезд» стало серьезным испытанием для Аллы Борисовны.
Экс-фабрикантку застали у здания суда в компании адвоката.
Исполнившую зажигательный танец ведущую высмеяли в сети
Исполнительница неоднократно жаловалась на нежелание супруга воспитывать ребенка
Певица продемонстрировала красивую фигуру на пляжном фото
Подгулявшая певица пожелала всем спокойной ночи
Знаменитость ответила на волнующие поклонников вопросы.
Певица похвасталась неожиданным отпуском в Дубае.
Поклонников впечатлила шляпка, которую выбрала артистка на отдыхе.
Поклонники сравнили певицу с древнегреческой богиней.
Экс-супруг пришел на помощь заболевшей певице.
Артистка с дочерью не могут вылететь из Америки из-за пандемии коронавируса.
Сама актриса посмеялась над своим внешним видом раньше подписчиков.
Дом фабрикантов открыт для всех желающих.
Артистка решила, что дочь сама должна будет определить уровень своей публичности.
Певицу сфотографировали в откровенном наряде.
Установка спойлера, аэрография кузова, занижение клиренса - к этим иноязычным словам все давно уже привыкли. Но если Ваш автомобиль может стать совершеннее, то чем же телефон хуже? Сегодня мы
Корпорация PMI представляет: Клуб А2 24 ноября Тимур Родригез выступит в клубе А2 24 ноября. Звезда телеэкранов, шоумен и певец в Санкт-Петербург приедет в рамках «Heroes
Ресторан SunDay Ginza приглашает наполнить первый день лета музыкой и красотой вместе с Викторией Дайнеко. «Лето, забыв такси, город тебя просил ...» пой! И она споет. 6 июня фабричная звёздочка,
11 октября на базе клуба в Удельном парке игроки основного состава, не задействованные национальными сборными, провели матч против молодежной команды клуба. Игра закончилась со счетом 7:0 в пользу