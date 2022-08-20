Бизнесмен до сих пор с уважением отзывается о бывшей жене.
Пианистка вмешалась в конфликт между Юрием Растегиным и Татьяной Власовой.
При жизни артист продал свою часть квартиры бизнесмену Растегину.
Пользователи Интернета возмущены поступком заслуженного артиста России
Родные и коллеги почтили память артиста.
Бывшая супруга актера даже не посетила церемонию открытия надгробия
Петросян утверждал, что умирающий Джигарханян был лишен должного ухода
Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что у нее начались серьезные проблемы со здоровьем. Из-за этого ей даже пришлось отказаться от алкоголя.
Российская и советская актриса Марина Зудина была вынуждена покинуть Россию из-за травли. Такое мнение высказала экс-жена покойного артиста Армена Джигарханяна Цымбалюк-Романовская.
Цымбалюк-Романовская сообщила, что при ней Армен Борисович был активен и здоров.
Пианистка выложила в Instagram отрывок из передачи «Пусть говорят».
Он уверен, что от грязных комментариев в свой адрес Цымбалюк получает удовольствие.
Пианистка заявила, что звездный наследник проиграл в карты семейное гнездышко.
Это только начало?
Роман за романом: Прохор Шаляпин уличён в новой связи.
И снова чёлка: пианистка решилась на смену имиджа.
Певец после хорошего отдыха сильно располнел, из-за чего решил взяться за себя и привести тело в порядок.
После полученных миллионов вещи ей особо и не нужны?
Похоже, замужество ей ничего, кроме несчастья, не принесло
Что это было?