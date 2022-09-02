Влад Соколовский

Включившего «Перемен» Цоя диджея вновь задержали в Минске

Белорусского звукорежиссера Влада Соколовского еще раз задержали в Минске. Ранее он прославился тем, что включил песню Виктора Цоя «Перемен» на массовой провластной акции. О задержании пишет «Интерфакс» со ссылкой на адвоката мужчины.