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Влад Соколовский

Общество
Включившего «Перемен» Цоя диджея вновь задержали в Минске
Белорусского звукорежиссера Влада Соколовского еще раз задержали в Минске. Ранее он прославился тем, что включил песню Виктора Цоя «Перемен» на массовой провластной акции. О задержании пишет «Интерфакс» со ссылкой на адвоката мужчины.   
21 авг 2020 19:52
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