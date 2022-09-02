Влад Соколовский

Зрителей ждет сюрприз.
Телепутешественница истомила своих фанатов, которые не дождутся ее родов.
Музыкант всерьез испугался за свое здоровье.
Первое свидание пары прошло в обычной пиццерии.
Певица решилась на такой шаг, потому что не могла похудеть.
Певец признался, что «поставил перед собой планку в вокальном смысле».
Фото смеющейся дочки певицы заставляет улыбаться вместе с ней.
Артист поздравил папу с днем рождения.
Несколько лет певицей овладевал страх потерять все, что она имеет.
Сын остался с отцом, пока молодая мама поправляет здоровье.
Тест на COVID-19 у переболевшей коронавирусом певицы вновь показал положительный результат.
Экс-супруги разругались из-за откровенного поста певицы.
Певица заинтриговала поклонников обещанием нового видео.
Певица показала, с кем из коллег попала на тренировку 1 сентября.
Поклонники и коллеги предложили запустить в Сети необычный марафон, посвященный лишним килограммам.
Певица ответила на дерзкие комментарии поклонников.
Белорусского звукорежиссера Влада Соколовского еще раз задержали в Минске. Ранее он прославился тем, что включил песню Виктора Цоя «Перемен» на массовой провластной акции. О задержании пишет «Интерфакс» со ссылкой на адвоката мужчины.
Поклонники предположили, что фигуристка беременна.
Певец не знает, как скоро сможет вновь приступить к тренировкам.
Новые эфиры станут настоящей битвой фан-клубов.