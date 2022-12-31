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Вероника Николаева хорошо дружила с Лизой и Гарри, но теперь они не видятся.
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Сорокалетняя Юлия Проскурякова не видит смысла в приукрашивании внешности в соцсетях.
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