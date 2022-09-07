Материалы дела по пропаганде наркотиков в интервью Дудя поступили в суд

В Зюзинский районный суд Москвы поступили материалы административного дела о пропаганде наркотиков в интервью YouTube-блогера Юрия Дудя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину.