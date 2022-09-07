Скрывать правду дальше было бессмысленно.
Руководство телеканала прислушалось к ведущему
Телеведущей пришлось успокаивать обеспокоенных поклонников
Телеведущая призналась, что ей не нравится фильм, снятый отцом
Блогера Юрия Дудя обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей за пропаганду наркотических веществ в интернете.
Первый канал возобновил съемки популярного ток-шоу "Закрытый показ", снова выбрав в качестве ведущего Александра Гордона.
Зюзинский суд Москвы назначил собственную психолого-лингвистическую экспертизу по административному делу блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.
В Зюзинский районный суд Москвы поступили материалы административного дела о пропаганде наркотиков в интервью YouTube-блогера Юрия Дудя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину.
Результатом проверки интервью блогера Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ полицией возбуждено административное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину.
Глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков министерства внутренних дел с просьбой проверить одно из интервью видеоблогера Юрия Дудя на предмет пропаганды наркотиков. Как сообщает ТАСС, обращение было подано Лигой безопасного интернета.
Телеведущий едко прокомментировал высказывания актрисы.
Специалисты ВЦИОМ узнали, что думают россияне о самых популярных персонах года.
Блогер разобрала самые популярные ошибки ведущей, напомнив школьные правила.
Для определения диагноза телеведущей хватило фотографий и имен.
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Сборная России выиграла медальный зачёт крупнейших в мире юношеских зимних соревнований.