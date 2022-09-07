Все новости / Юрий Дудь

Юрий Дудь

Общество
Суд назначил психолого-лингвистическую экспертизу по делу Дудя о пропаганде наркотиков
Зюзинский суд Москвы назначил собственную психолого-лингвистическую экспертизу по административному делу блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.  
23 июл 2021 20:33
Общество
Материалы дела по пропаганде наркотиков в интервью Дудя поступили в суд
В Зюзинский районный суд Москвы поступили материалы административного дела о пропаганде наркотиков в интервью YouTube-блогера Юрия Дудя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину.
10 июн 2021 13:29
Происшествия
МВД возбудило административное дело после проверки интервью Дудя
Результатом проверки интервью блогера Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ полицией возбуждено административное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину.
26 апр 2021 15:35
Политика
Лига безопасного интернета попросила МВД проверить интервью Дудя
Глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков министерства внутренних дел с просьбой проверить одно из интервью видеоблогера Юрия Дудя на предмет пропаганды наркотиков. Как сообщает ТАСС, обращение было подано Лигой безопасного интернета.
05 апр 2021 12:57
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