Городовой / Полезное / 1 ложка под корешок — и рассада томатов крепчает на глазах: корни мощные, как у 100-летнего дуба под землей
При жарке рыбы больше не страдаю: 3 хитрости - и чешуя не летит по кухне Полезное
Ни трещин, ни сколов: как закрутить саморез и забить гвоздь в край доски без растрескивания древесины – 3 лайфхака Полезное
Апрель не проспите, иначе смородины не видать: чем опрыскать кусты, пока почки не распустились - 3 варианта Полезное
Трипсы сгорят в аду: Устраиваю им душ и совершаю ещё 3 действия Полезное
А вы знали, как приготовить мороженое за 1 минуту? Взбиваем 3 продукта - и готово Полезное
1 ложка под корешок — и рассада томатов крепчает на глазах: корни мощные, как у 100-летнего дуба под землей

Опубликовано: 4 апреля 2026 06:02
 Проверено редакцией
Натуральная подкормка рассады томатов

Многие дачники мечтают вырастить крепкую рассаду томатов, которая не болеет. Однако молодые растения часто вытягиваются, а их корневая система остается слабой.

В результате рассада плохо приживается после пересадки в открытый грунт и дает слабый урожай. Но есть простой способ укрепить сеянцы еще на начальном этапе. Для этого необходимо подкормить рассаду картофельным отваром.

В чем польза крахмала для рассады?

Главный секрет картофельного отвара - в крахмале. Он легко усваивается и дает томатам силы для активного роста, особенно на начальном этапе.

Кроме того, вещество помогает формироваться крепким клеткам растений. В результате стебли не вытягиваются в тонкие нити, а становятся толстыми и устойчивыми.

Как приготовить подкормку
Нам потребуется:

  • 1 кг обычного картофеля;
  • 3 литра воды;
  • 2 капли аптечного йода.

Тщательно помойте картофель щеткой от грязи и нарежьте на маленькие кусочки. Залейте картошку водой, поставьте на огонь и доведите до кипения.

Варите на медленном огне 30 минут, пока картофель полностью не разварится. Отвар слейте в отдельную посуду, добавьте йод и перемешайте. Затем остудите жидкость до комнатной температуры и полейте рассаду томатов под корень.

Достаточно проводить такую подкормку один раз в 10 дней. Уже после 3 поливов заметны изменения: листья становятся ярче, стебли - толще и крепче, сообщает "Твоя Дача".

Ранее "Городовой" рассказал, чем подкормить смородину во время набухания почек.

Автор:
Евгения Сухова
