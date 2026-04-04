1 ложка под корешок — и рассада томатов крепчает на глазах: корни мощные, как у 100-летнего дуба под землей

Многие дачники мечтают вырастить крепкую рассаду томатов, которая не болеет. Однако молодые растения часто вытягиваются, а их корневая система остается слабой.
В результате рассада плохо приживается после пересадки в открытый грунт и дает слабый урожай. Но есть простой способ укрепить сеянцы еще на начальном этапе. Для этого необходимо подкормить рассаду картофельным отваром.
В чем польза крахмала для рассады?
Главный секрет картофельного отвара - в крахмале. Он легко усваивается и дает томатам силы для активного роста, особенно на начальном этапе.
Кроме того, вещество помогает формироваться крепким клеткам растений. В результате стебли не вытягиваются в тонкие нити, а становятся толстыми и устойчивыми.
Как приготовить подкормку
Нам потребуется:
- 1 кг обычного картофеля;
- 3 литра воды;
- 2 капли аптечного йода.
Тщательно помойте картофель щеткой от грязи и нарежьте на маленькие кусочки. Залейте картошку водой, поставьте на огонь и доведите до кипения.
Варите на медленном огне 30 минут, пока картофель полностью не разварится. Отвар слейте в отдельную посуду, добавьте йод и перемешайте. Затем остудите жидкость до комнатной температуры и полейте рассаду томатов под корень.
Достаточно проводить такую подкормку один раз в 10 дней. Уже после 3 поливов заметны изменения: листья становятся ярче, стебли - толще и крепче, сообщает "Твоя Дача".
