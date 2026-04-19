1 ложка в воду: Червяки из вишни и черешни вылетели пулей - ягоды чище некуда

Избавляемся от личинок вишнёвой мухи.

Многие дачники выращивают на своих участках вишню и черешню. Так приятно в летний день полакомиться спелыми ягодами.

Но что же делать, если плоды заражены личинками вишнёвой мухи? Выбрасывать урожай не будем.

как очистить ягоды от личинок, проще - не бывает, нужно провести всего 1 простое действие.

Личинки вишнёвой мухи выглядят как мелкие белые червячки, и нередко ими просто нашпигованы ягоды. Есть эту гадость просто невозможно, но и выбрасывать урожай совсем не хочется.

Конечно, можно отправить такую вишню или черешню на варенья и компоты, при термической обработке червяки погибнут и всплывут на поверхность воды, можно будет их снять и выбросить.

Но как же быть, если хочется свежих ягод? Научимся хитрому трюку, всего 1 ложка в воду, и личинки выпрыгнут из ягод сами, вытаскивать их не придётся.

Нам понадобится обычная поваренная соль. Высыпаем сорванную с дерева вишню в тазик, заливаем водой. Добавляем соль из расчёта 1 столовая ложка на литр воды, хорошо перемешиваем, чтобы соль растворилась.

Солёного раствора личинки не выносят, сами вылезают из ягод и всплывают на поверхность. Вам останется спустя несколько минут слить воду с червяками, а ягоды промыть под проточной водой, чтобы убрать привкус соли.

Вот теперь ваша вишня или черешня абсолютно чистые, можно есть их в свежем виде, варить компот, варенье, печь пирог. И при этом не бояться, что вместе с ягодами наелись червяков.

