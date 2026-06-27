1 стакан соли в унитаз - и налет исчезает сам: запомните этот лайфхак

Как убрать налет в унитазе солью

Думаете, соль годится только для супа и солений? А в быту она нередко выручает там, где не хочется возиться с едкой химией. Например, с ее помощью можно освежить унитаз и слегка освежить слив — без резкого запаха и лишних трат.

Как соль помогает в уходе за сантехникой

впитывает влагу и частично нейтрализует неприятные запахи;

действует как мягкий абразив — помогает убрать легкий налет без царапин;

доступна, не требует защиты рук и не оставляет стойкого химического аромата;

подходит для регулярной профилактики, а не для борьбы с серьёзными засорами.

Практические советы

Для унитаза берут примерно стакан соли и засыпают в чашу, затем добавляют немного теплой воды — так соль начнет растворяться и равномерно распределится. Смесь оставляют минимум на полчаса, а при сильном запахе или заметном налете — дольше. После этого унитаз промывают водой и при необходимости слегка проходят ершиком.

Для слива в раковине используют похожий прием: небольшое количество соли засыпают в отверстие, заливают тёплой водой и дают постоять. Это помогает освежить слив и уменьшить запах.

Важно помнить: если вода уходит плохо, не стоит надеяться на соль — лучше заняться полноценной прочисткой сифона или труб.

Опыт домохозяек

«Я делаю такую профилактику раз в 10 дней: соль в унитаз плюс теплая вода. Запах почти не появляется, а химия нужна только раз в пару месяцев. Главное — не лить кипяток, у меня однажды на крышке появилась мелкая сетка трещинок».

«В раковину сыплю соль каждую неделю перед вечерней уборкой. Если оставить на ночь, утром слив пахнет заметно свежее. Но если вода стоит — сразу беру трос или разбираю сифон, тут солью не помочь».

Вывод

Соль — не чудо‑средство, но хороший вариант для профилактики и легкой уборки. Она не заменит спецсредства против толстого налета или серьезных засоров, зато поможет поддерживать чистоту без агрессивной химии. Об этом рассказала домохозяйка Марина Жукова.

Личный опыт

Раньше при малейшем запахе из слива хваталась за «тяжелую артиллерию» с резким запахом — а потом долго проветривала ванную. Попробовала простой способ с солью: делаю такую профилактику раз в неделю, и запах почти не появляется. Теперь держу соль как мягкий и спокойный вариант для регулярного ухода — и в доме пахнет спокойнее.

Ранее «Городовой» рассказывал, как защитить свои вещи от кражи в поезде.