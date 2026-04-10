Городовой / Город / +10…+12°C на Пасху: Петербург встретит праздник без осадков
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

+10…+12°C на Пасху: Петербург встретит праздник без осадков

Опубликовано: 10 апреля 2026 00:00
 Проверено редакцией
+10…+12°C на Пасху: Петербург встретит праздник без осадков
+10…+12°C на Пасху: Петербург встретит праздник без осадков
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Жителям Петербурга в этом году, кажется, повезет с погодой на Пасху.

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на главного синоптика города Александра Колесова, кардинальных перемен в атмосферных условиях не ожидается: заморозки уйдут, а днем воздух прогреется до +10…+12 градусов.

По прогнозу «Яндекс. Погоды», в ночь с субботы на воскресенье, 12 апреля, температура опустится до +3…+4 градусов. Утро останется прохладным, но с подъемом солнца потеплеет, и к середине дня будет около +10 градусов. Осадков, включая дождь, синоптики не ждут.

В Ленинградской области погода будет отличаться. По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу среды, ночью 12 апреля там ожидается похолодание до -4…+1 градуса, а местами до -7 градусов.

Днем потеплеет до +8…+13 градусов при преимущественно облачной погоде с редкими просветами солнца.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью