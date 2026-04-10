+10…+12°C на Пасху: Петербург встретит праздник без осадков

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на главного синоптика города Александра Колесова, кардинальных перемен в атмосферных условиях не ожидается: заморозки уйдут, а днем воздух прогреется до +10…+12 градусов.
По прогнозу «Яндекс. Погоды», в ночь с субботы на воскресенье, 12 апреля, температура опустится до +3…+4 градусов. Утро останется прохладным, но с подъемом солнца потеплеет, и к середине дня будет около +10 градусов. Осадков, включая дождь, синоптики не ждут.
В Ленинградской области погода будет отличаться. По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу среды, ночью 12 апреля там ожидается похолодание до -4…+1 градуса, а местами до -7 градусов.
Днем потеплеет до +8…+13 градусов при преимущественно облачной погоде с редкими просветами солнца.