«Ржавчина чувств»: куда исчезают замки влюбленных с мостов Петербурга

Символ вечной любви или тяжкая ноша для города?

Замки, навешанные на решетки петербургских мостов, давно стали привычным элементом городского пейзажа.

Однако эта, казалось бы, безобидная традиция имеет давнюю и порой трагическую историю, а также серьезные последствия для города.

От итальянского проклятия до царского запрета

Легенда гласит, что первые замки появились в начале 2000-х благодаря студентам из Вероны, которые повесили замок с именами влюбленных на Пикаловом мосту.

После того как парень, выбросивший ключ в канал, был найден утонувшим, возникло поверье: снятие замка ведет к расставанию.

Также ходят слухи, что запрет на замки появился в 1845 году при Николае I. «Замковый указ» был вызван случаем, когда офицер, повесив замок с именем замужней дамы, вызвал дуэль, в которой оба погибли.

Несмотря на запреты, традиция продолжается.

«Физика любви»: полтонны металла ежегодно

Средний замок весит 200 грамм, и ежегодно влюбленные оставляют на мостах Петербурга около 500 килограммов металла.

«Любовь тяжела, как чугун, и недолговечна, как ржавчина», — гласит одна из надписей на замке.

Если собрать все замки города, их вес мог бы сравниться со статуей Петра I в натуральную величину.

Большинство замков с мостов срезаются и утилизируются, остаются только самые интересные.

Истории, выгравированные на латуни

Самый старый замок, найденный на Пантелеймоновском мосту, датируется 1913 годом. Надпись «Катя + Миша. До гроба» хранит трагическую историю: Катя умерла в блокаду, а Миша покончил с собой у этого моста в 1942-м.

Рекордсменами стали 8-килограммовый замок на Болшеохтинском мосту и золотой за 2 млн рублей, украденный через три дня.

Ключи на дне и «призраки замочных душ»

За 20 лет в петербургских каналах скопилось около 15 000 ключей. Коммунальщики вылавливают их и переплавляют на сувениры.

По ночам на мостах, как говорят, слышны звон ключей и шепот: «Навеки…».

«Петербург – единственный город, где ржавеют не только корабли, но и чувства», — гласит надпись у Биржи.

Борьба властей против «ржавчины чувств»

Решетки мостов ломаются под тяжестью замков, ремонт обходится городу в 2 млн рублей в год. Ржавчина портит облик города, а свинец от замков вредит голубям.

Как пишет RG, реставраторы Петербурга неоднократно обращались к горожанам с просьбой перестать портить мосты. Тем не менее, влюбленные продолжают навешивать около 300 замков еженедельно.

«Правильный» способ выразить любовь

Власти предлагают альтернативы: выбирать алюминиевые замки (меньше вреда) и вешать их на специальные конструкции. Ключи же советуют отнести в музей.

Эта традиция, ставшая современным фольклором, заставляет город «вздыхать под тяжестью чувств», а замки — «висеть в воздухе, как неразгаданные обещания».