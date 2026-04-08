193 аварии за год: в Петербурге могут отобрать электровелосипеды у подростков
193 аварии за год: в Петербурге могут отобрать электровелосипеды у подростков

Опубликовано: 8 апреля 2026 18:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Всего за 2025 год в Петербурге зарегистрировали 193 аварии, участниками которых были любители быстрой езды на электросамокатах.

В Санкт-Петербурге предлагают ограничить использование электровелосипедов, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) для детей младше 16 лет из-за роста числа аварий.

Депутаты ЗакСа на первом чтении одобрили проект обращения в Минтранс с таким предложением, поддержав и другие меры для повышения безопасности пользователей СИМ и пешеходов.

Основные меры

Парламентарий Андрей Рябоконь сообщил в своем телеграм-канале, что курьерам служб доставки запретят ездить на СИМ по тротуарам и пешеходным дорожкам во время работы, с введением административной ответственности за нарушения.

Среди требований — обязательная госрегистрация транспорта, контроль его технического состояния, обучение курьеров ПДД и инструктажи.

Рябоконь подчеркнул, что эти шаги помогут навести порядок в хаотичном движении на СИМ и защитить пешеходов от травм.

За 2025 год в городе зафиксировали 193 ДТП с участием электросамокатчиков, что поставило Петербург в тройку российских регионов по такому числу инцидентов.

Автор:
Юлия Аликова
Город
