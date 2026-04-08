197 спасённых жизней: в «ЛизаАлерт» подвели итоги марта 2026

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области поисковый отряд «ЛизаАлерт» в марте 2026 года успешно обнаружил живыми 197 человек, числившихся пропавшими без вести. Всего за этот период поступило 269 заявок.
Итоги месяца
По данным «ЛизаАлерт», волонтеры обработали 269 обращений. Из них 197 пропавших вернулись живыми, 16 — были найдены погибшими, а с родственниками 19 человек удалось установить связь.
Оставшиеся случаи
По 20 заявкам поиски не увенчались успехом, а 17 обращений не подтвердились, сообщает Neva.Today.