220 тысяч за МРТ: топ-вакансии апреля в Петербурге
220 тысяч за МРТ: топ-вакансии апреля в Петербурге

Опубликовано: 8 апреля 2026 19:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Первое место в перечне поделили врачи и менеджеры загородного комплекса.

По данным аналитиков сервиса SuperJob, в Санкт-Петербурге выделены наиболее высокооплачиваемые вакансииапреля 2026 года.

Лидерство разделили врачи и менеджеры загородных комплексов, сообщает "Петербургский дневник".

Топ-1: врачи-рентгенологи МРТ и генменеджеры

Рентгенологам, специализирующимся на МРТ, предлагают от 220 тыс. рублей, такую же оплату ожидают генменеджеры загородных объектов.

Топ-2: дорожники и девелоперы

Производители работ в дорожном строительстве и руководители девелоперских проектов получают от 200 тыс. рублей.

Топ-3 вакансии

Далее следуют инженеры-проектировщики систем ОВиК (от 190 тыс. рублей), директора магазинов (180–230 тыс. рублей) и участковые врачи (от 180 тыс. рублей).

Юлия Аликова
