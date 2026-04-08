220 тысяч за МРТ: топ-вакансии апреля в Петербурге

По данным аналитиков сервиса SuperJob, в Санкт-Петербурге выделены наиболее высокооплачиваемые вакансииапреля 2026 года.
Лидерство разделили врачи и менеджеры загородных комплексов, сообщает "Петербургский дневник".
Топ-1: врачи-рентгенологи МРТ и генменеджеры
Рентгенологам, специализирующимся на МРТ, предлагают от 220 тыс. рублей, такую же оплату ожидают генменеджеры загородных объектов.
Топ-2: дорожники и девелоперы
Производители работ в дорожном строительстве и руководители девелоперских проектов получают от 200 тыс. рублей.
Топ-3 вакансии
Далее следуют инженеры-проектировщики систем ОВиК (от 190 тыс. рублей), директора магазинов (180–230 тыс. рублей) и участковые врачи (от 180 тыс. рублей).