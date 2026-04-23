Рука Дивеева, хладнокровие Сперцяна и «джокер» Жубал: как «Зенит» потерял лидерство в РПЛ Город
15 часов света против мокрого снега: почему в Петербурге пора снова доставать зимние куртки Город
Главное осталось в тени: факты о 5 символах России, которые не рассказывают туристам Полезное
24 апреля (8-й лунный день): влияние даты и что сделать для привлечения богатства Полезное
Лепим шарики и посыпаем сахаром – через 15 минут устраиваем на кухне чаепитие – "вкусняшки" для всей семьи Полезное
23 апреля в Петербурге солнечно, но не спешите радоваться: учитываем холод и ветер. Как одеться?

Опубликовано: 23 апреля 2026 09:43
 Проверено редакцией
Городовой ру
Питер накрыло солнечным ледяным самумом

Утро 23 апреля в Петербурге встретило горожан солнцем, но оно совсем не греет. Ночной снег с дождем наконец прекратились, однако на улицах до сих пор местами скользко. Лед и снежный налет никуда не делись, даже после восхода.

Холодное утро и ветреный день

В 6 утра термометры показывали всего +1,1 °C, а к 8 часам поднялись лишь до +1,7 °C - почти никакой разницы.

Синоптики из «Северо-Западного УГМС» не врали: похолодание вышло серьезным. Вчера вечером к городу как раз подошел атмосферный фронт, выдав настоящую весеннюю «кашу» из дождя и снега.

Сегодня, несмотря на солнечные прояснения, тепло так и не пришло. Зато добавился неприятный бонус - сильный ветер. Днем воздух прогреется максимум до +5…+7 °C, осадков не ожидается, но из-за ветра будет зябко.

Детали по прогнозу

Ветер дует с северо-запада и севера, умеренный, но местами порывы усиливаются до сильных. Атмосферное давление ночью повышалось, а днем существенно не изменится.

Для справки: солнце взошло в 05:20, зайдет в 20:35 - световой день тянется 15 часов 15 минут.

В ближайшие двое суток

Следующие два дня тоже будут холодными. Ночами столбики термометров могут опускаться до нуля. Осадки ожидаются, но в разном виде:

  • Пятница - преимущественно дождь.
  • Суббота - снова мокрый снег и дождь.

Одевайтесь так, будто на дворе поздняя осень: ветровка с флисом, шарф и шапка не будут лишними. И смотрите под ноги - после ночного снега с дождем на тротуарах до сих пор ледяная корка. Весна в Питере любит делать вид, что началась, а потом резко передумать.

Ранее "Городовой" рассказал, что происходит с ценами на жилье в Петербурге.

Анастасия Чувакова
