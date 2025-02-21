Идеи для тех, кто устал от носков на День защитника Отечества

Приближается 23 Февраля, День защитника Отечества, и вместе с ним головная боль для тех, кто выбирает подарки. Ведь надо угадать, что порадует мужчину, и избежать банальных носков и пены для бритья, которые давно стали поводом для иронии.

История праздника уходит корнями в 1919 год. Тогда 23 февраля считался днем рождения Красной Армии. В первую годовщину устраивались благотворительные сборы для нужд армии: собирали одежду, белье, мыло и папиросы. А в 1993 году 23 февраля было официально закреплено как День защитников Отечества.

Чего хотят мужчины.

«Подарочный» бюджет в этом году в среднем достиг 4,5 тысяч рублей. Но что же подарить на эти деньги? Опросы показывают, что предпочтения мужчин довольно разнообразны. Согласно исследованию сервиса SuperJob, 13% петербуржцев предпочли бы получить деньги вместо подарка. Ещё 9% мечтают о технике или инструментах для ремонта, а 7% хотели бы отправиться в путешествие. Ножи и другое снаряжение для охоты порадовали бы 6% мужчин, а новый смартфон - 5%. Как пишет «Деловой Петербург», одежда, парфюм и алкоголь оказались в приоритете лишь у 3% опрошенных, а поход в театр, кино, музей или на концерт - только у 2%.

Однако, реальность часто расходится с желаниями. Треть опрошенных вообще остаются без подарка на 23 Февраля. А те, кому повезло больше, чаще всего получают одежду и бельё, включая пресловутые носки (19%). На втором месте по популярности – парфюмерия и средства по уходу (12%), а на третьем – нематериальные проявления любви, заботы и внимания (7%). Деньги получают только 5% опрошенных, и ещё столько же могут рассчитывать на «всякую ерунду».

Идеи для подарков.

Эксперты по подаркам советуют обратить внимание на более оригинальные варианты. Вот несколько идей, которые могут пригодиться:

Для любителей технологий. Отличным вариантом станут: смарт-часы, виниловый проигрыватель, криптокошелек, ретроприставка, геймерский светильник.

Для тех, кто заботится о здоровье: массажер для ног, удобное кресло, трекер сна.

Для ценителей активного отдыха: угольный гриль, палатка, SUP-борд и другое.

Главное — подойти к выбору подарка с душой и учитывать интересы и увлечения мужчины. И не забывайте, что внимание и забота ценятся не меньше, чем материальные подарки. Можно организовать тематическую вечеринку, приготовить вкусный ужин или просто провести время вместе, занимаясь любимым делом. Ведь 23 Февраля — это не только день защитника Отечества, но и отличный повод выразить свою любовь и признательность близким мужчинам.

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