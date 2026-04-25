26 апреля – день Фомаиды Медуницы: приметы, традиции и главные запреты

Опубликовано: 25 апреля 2026 18:34
 Проверено редакцией
Приметы и традиции на 26 апреля 

В воскресенье, 26 апреля, православные верующие вспоминают святую Фомаиду Египетскую, которая жила в V веке и прославилась как защитница от душевных страстей. В народе этот день называют Фомаидой Медуницей в честь целебной травы, что как раз просыпается к этому времени.

Традиции народного праздника

Наши предки начинали утро 26 апреля с похода в церковь. Святую просили об одном: помочь совладать с телесными соблазнами и дурными мыслями.

А ближе к обеду самая опытная женщина в семье отправлялась собирать медуницу. В народе траву называли "легочницей", поскольку отвар из нее помогал при кашле и простуде.

Чего нельзя делать 26 апреля

В этот день советовали быть особенно аккуратными в поступках. Наши предки верили, что простые бытовые правила помогали избежать проблем, сообщают "Известия".

В день Фомаиды Медуницы запрещено:

  • Обижать женщин. Даже случайная грубость могла, по поверьям, обернуться одиночеством и неудачами в любви.
  • Отправляться в дальнюю дорогу. Считалось, что путь будет полон неприятных сюрпризов.
  • Делать крупные покупки. Примета гласила: ценная вещь, купленная на Фомаиду, быстро сломается или потеряется.
  • Принимать гостей или ходить в гости самому. Встречи в этот день рисковали превратиться в ссору или нелепое недоразумение.

Приметы погоды на Фомаиду Медуницу

Если ночь на 26 апреля выдалась звездная и ясная, в этом году урожай будет богатый. Если же дуб распустил листочки - лето будет жарким.

Много желудей на дубе уродилось - год будет сытный, но зима лютая. А если в лесу громко закуковала кукушка, можно рассчитывать на череду теплых дней.

Ранее "Городовой" рассказал про народные приметы и запреты на Терентия Маревного.

Евгения Сухова
