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Звездопад и самое большое Солнце: какие небесные явления ждут Петербург в январе

30 декабря 2024 17:01
Новогодний звездопад над Санкт-Петербургом
Звездопад и самое большое Солнце: какие небесные явления ждут Петербург в январе
Фото Городовой.ру

Природа расщедрилась на чудеса.

Жители Петербурга смогут начать 2025 год с наблюдения сразу двух впечатляющих небесных явлений. В первые дни января небо подарит новогодний звездопад Квадрантиды и самый большой солнечный диск года.

Новогодний звездопад: пик активности

С ночи 3 января до рассвета 4 января над восточным горизонтом можно будет увидеть пик звездопада Квадрантиды. Астрономы прогнозируют до 120 метеоров в час. Этот метеорный поток считается одним из самых ярких, и в отсутствие облачности его легко можно будет наблюдать даже в условиях городской засветки.

Самое большое Солнце года

4 января Земля достигнет перигея — точки, когда она оказывается на минимальном расстоянии от Солнца. Это позволит жителям Петербурга увидеть самый большой солнечный диск 2025 года. Несмотря на то что разница в размерах Солнца может быть не так заметна невооруженным глазом, явление все же уникально и подчеркивает величие космических процессов, пишет источник.

Не забудьте подготовить теплую одежду и горячий чай, чтобы насладиться этими небесными событиями. Новый год начинается с настоящей космической магии!

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Автор:
Максакова Яна
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