3 лучших наживки в апреле – и крупная плотва клюет без продыху, как сумасшедшая: от улова спасу нет

3 лучших наживки для весенней рыбалки на крупную плотву

Весной на малых реках открывается сезон рыбалки на плотву. Но многие рыболовы очень не любят мелочь. Какие 3 наживки помогут поймать много крупной плотвы, рассказали эксперты профильного портала FishingBy.

Личинка ручейника

Лучшей наживкой для крупной плотвы считается личинка ручейника, которую рыболовы прозвали "шитиком". Найти его можно на мелководье рек и ручьев. Как правило, личинки собираются на корягах и ветках притопленных деревьев.

Набрать "шитиков" можно в запас. В таком случае их нужно хранить в холодильнике при температуре 5-8 градусов. Из "домиков" личинки можно доставать только непосредственно перед рыбалкой. Именно "шитики" позволяют отсечь поклевку мелочи и выловить крупную плотву.

Короед (личинка жука-усача)

По словам автора Дзен-канала "Рыболовная коробка" (18+), в апреле отличной наживкой для плотвы считается короед. Его можно найти в гнилых пнях или старых досках. Плотва идет на него даже лучше, чем на опарыша.

Мякиш черного хлеба

Хлеб нужно слегка смочить и размять, насадить шариком, закрыв жало. Хотя это уже не наживка, а насадка, но тоже отличный вариант для крупной плотвы.

Рецепт прикормки

Чтобы привлечь рыбу к месту ловли и удержать ее там до клева, нужно приготовить подходящую прикормку. Для этого потребуется:

ржаные панировочные сухари – 300 граммов;

молотые жареные семечки – 100 граммов;

сухое молоко – 50 граммов;

живой кормовой мотыль – половина стакана.

Добавить воды, чтобы смесь лепилась в шары, но распадалась на дне за 30 секунд. Не стоит добавлять в прикормку аттрактанты: они работают только летом.

Ни в коем случае не следует перекармливать плотву: первый шар должен быть размером с апельсин, а второй – через 1 час. В холодной воде плотва насыщается быстро.

5 главных правил апрельской ловли плотвы

Не нужно бояться мелководья: лучше 40 сантиметров под кустом, чем 3 метра чистой глубины.

Кормить лучше мотылем и мутью, а не сладкой кашей.

Двигайтесь вдоль берега, ведь стоячая стая в апреле – это миф.

Не торопитесь, наслаждайтесь природой и весенним солнцем.

Если использовать толстую леску и крупный крючок, то клевать точно не будет.

