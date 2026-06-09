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Аврал на работе или выходной: решение по 31 декабря принято - сделают ли россиянам новогодний подарок

Опубликовано: 9 июня 2026 12:50
 Проверено редакцией
Аврал на работе или выходной: решение по 31 декабря принято - сделают ли россиянам новогодний подарок
Аврал на работе или выходной: решение по 31 декабря принято - сделают ли россиянам новогодний подарок
Городовой ру
Депутат Госдумы предложил изменить праздничные дни на Новый год.

В Госдуме предложили сделать 31 декабря официальным выходным днём раз и навсегда. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По мнению парламентария, разговоры о том, чтобы сделать последний день в году выходным, поднимаются ежегодно. Например, в 2019 и 2020 годах часть регионов РФ объявила 31 декабря выходным днём.

"Два раза вмешивался президент, обозначая свою позицию. Поэтому, чтобы не было этой чехарды, надо просто раз и навсегда закрепить [эту дату в качестве праздничной, — прим. ред.]", — заявил он в беседе с ТАСС.

При этом Нилов считает, что 31 декабря не должно быть дополнительным выходным. По его словам, необходимо перенести выходной день с 8 января.

"Тогда общее количество нерабочих праздничных дней сохранится", — объяснил политик.

Сейчас 31 декабря официально считается рабочим днём согласно производственному календарю.

Ранее мы писали о том, что россияне сообщили о массовых невыплатах пособий.

Автор:
Александр Асташкин
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