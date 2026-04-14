310 миллионов на «воздушные дома»: экс-гендиректор «Летвуда» обворовал 79 клиентов

Экс-гендиректору двух компаний предъявлено обвинение в мошенничестве на особо крупную сумму.
В ближайшее время он предстанет перед судом за введение в заблуждение 79 граждан, включая петербуржцев, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
По версии следствия, в роли главы ООО «Летвуд» и «Летвуд-М» мужчина заключил с клиентами соглашения на производство, монтаж и установку домокомплектов.
Заказчики перевели ему свыше 310 млн рублей, которые он присвоил и потратил по своему усмотрению в период с июня 2021-го по октябрь 2024 года.
После выявления факта обмана следователи инициировали уголовное дело, провели обыски, арестовали имущество обвиняемого и его близких, допросили свыше 100 свидетелей и потерпевших.
Улики собирали в Санкт-Петербурге, Москве и соседних областях. Обвиняемому 38 лет, он родом из Псковской области и сейчас содержится под стражей в СИЗО.