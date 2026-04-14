Городовой / Город / 310 миллионов на «воздушные дома»: экс-гендиректор «Летвуда» обворовал 79 клиентов
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

310 миллионов на «воздушные дома»: экс-гендиректор «Летвуда» обворовал 79 клиентов

Опубликовано: 14 апреля 2026 19:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Nikolay Gyngazov
Он похитил 310 миллионов рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

Экс-гендиректору двух компаний предъявлено обвинение в мошенничестве на особо крупную сумму.

В ближайшее время он предстанет перед судом за введение в заблуждение 79 граждан, включая петербуржцев, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, в роли главы ООО «Летвуд» и «Летвуд-М» мужчина заключил с клиентами соглашения на производство, монтаж и установку домокомплектов.

Заказчики перевели ему свыше 310 млн рублей, которые он присвоил и потратил по своему усмотрению в период с июня 2021-го по октябрь 2024 года.

После выявления факта обмана следователи инициировали уголовное дело, провели обыски, арестовали имущество обвиняемого и его близких, допросили свыше 100 свидетелей и потерпевших.

Улики собирали в Санкт-Петербурге, Москве и соседних областях. Обвиняемому 38 лет, он родом из Псковской области и сейчас содержится под стражей в СИЗО.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью