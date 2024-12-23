33 официально, но число намеренно занижают: на скольких островах на самом деле стоит Петербург

Санкт-Петербург — это не просто город на Неве, а настоящий архипелаг. В современном реестре географических названий указано, что город стоит на 33 островах, хотя если добавить Кронштадтский архипелаг и некоторые форты, их число на самом деле превысит 40.

От Заячьего до Котлина

Острова Петербурга настолько разнообразны, что каждый имеет своё уникальное лицо. Заячий остров, где началась история города, хранит Петропавловскую крепость, Монетный двор и усыпальницу Романовых. Васильевский остров, в свою очередь, стал культурным символом, увековеченным в литературе и архитектуре.

Самый крупный из островов — Безымянный, площадь которого достигает 16,2 км². Самым же крошечным является Серный остров — его территория всего 0,03 км². Несмотря на размеры, каждый из этих островов играет свою роль в городской жизни.

Мосты и архитектура

В центре города острова стали практически неразличимыми благодаря развитой сети мостов. Например, Синий мост на Исаакиевской площади больше похож на широкую часть набережной, чем на переправу, хотя его ширина составляет рекордные 97 метров.

Романтика и спорт

Некоторые острова стали популярными благодаря своей атмосфере. Елагин остров славится обширным парком, идеально подходящим для прогулок и отдыха. А Крестовский остров — это место спорта и развлечений, где расположены футбольная Газпром-арена, яхт-клубы и парк аттракционов.

Котлин: отдельная история

Особняком стоит остров Котлин, где находится город-крепость Кронштадт. Его форты и защитные дамбы напоминают о важности морской обороны. Сегодня дамба Котлина также защищает Петербург от наводнений.

Острова как символ борьбы с водой

История островов Санкт-Петербурга — это также история победы над водной стихией. В XVIII веке каналы рыли, чтобы осушить болота, но периодические наводнения напоминают, что Невская дельта остаётся непростой территорией.

Посетить острова Петербурга — значит увидеть город с новой, неожиданной стороны. Это возможность почувствовать атмосферу прошлого и насладиться уникальной природой в сердце мегаполиса.