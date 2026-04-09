40 дней тепла в Петербурге: рекорд прерван похолоданием

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колёсов рассказал об особенностях мартовской погоды 2026 года.
По его словам, вчерашняя холодная погода прервала долгую полосу повышенных температур в Северной столице. Среднесуточная температура 8 апреля впервые с 26 февраля упала ниже климатической нормы.
Как пояснил синоптик, в городе 40 дней подряд температура воздуха была выше суточных показателей нормы, с заметным превышением.
Подобное случалось ранее лишь в 2007 году, когда тёплая аномалия длилась весь март. Она началась 28 февраля и завершилась 4 апреля.