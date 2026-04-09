Городовой / Город / 40 дней тепла в Петербурге: рекорд прерван похолоданием
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Не бархатцы и не петунии: 1 цветок превратит любой балкон в райские кущи: пышные облака цветов с мая по октябрь Полезное
Демографический поворотный момент: петербурженки планируют первую беременность ближе к 30 годам Город
Отдых в Кисловодске: где остановиться и поесть – лучшие места без переплат Полезное
Грязные садовые инструменты – гибель урожая: как подготовить инвентарь к сезону – подробное руководство Полезное
Полиция ищет убийц собак «ЛизаАлерт» после тренировки в Пскове Город
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

40 дней тепла в Петербурге: рекорд прерван похолоданием

Опубликовано: 9 апреля 2026 13:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Среднесуточная температура 8 апреля опустилась ниже нормы – впервые с 26 февраля.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колёсов рассказал об особенностях мартовской погоды 2026 года.

По его словам, вчерашняя холодная погода прервала долгую полосу повышенных температур в Северной столице. Среднесуточная температура 8 апреля впервые с 26 февраля упала ниже климатической нормы.

Как пояснил синоптик, в городе 40 дней подряд температура воздуха была выше суточных показателей нормы, с заметным превышением.

Подобное случалось ранее лишь в 2007 году, когда тёплая аномалия длилась весь март. Она началась 28 февраля и завершилась 4 апреля.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью